El primer vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa, expresó este lunes que los partidos de la oposición y políticos “no solo” deben anunciar que no va a la “farsa” electoral del 6 de diciembre, sino “pensar” en incrementar la presión.

“Para nosotros la participación es fundamental, el problema es que quien cierra las puertas al voto, quien cierra las puertas a la participación es el señor Maduro, que se ha convertido en un dictador además vinculado a todas las fuerzas del mal que existen en el mundo. Para nosotros lo fundamental es asumir que vamos a seguir luchando para tener elecciones presidenciales en Venezuela, elecciones parlamentarias, y que esas elecciones sean justas, verificables y libres, que es lo que le hemos dicho a todo el mundo”, afirmó Guanipa al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

Sobre la decisión de 27 partidos de oposición de no participar en las elecciones parlamentarias detalló que “no fue una decisión sencilla. En ese tipo de cosas se presentan dilemas, hay gente que considera que hay que ir de todos modos, otros que consideran que bajo ningún concepto se puede ir. Al final se debe incrementar los mecanismos de presión, no solo anunciar que no vamos a esa farsa, sino reiniciar todo un proceso que nos lleve al incremento de esa presión para lograr generar el clima adecuado para lograr el cambio político en Venezuela. Eso pasa por ejemplo por la reestructuración de la unidad democrática y la conformación de un pacto con la unidad que propusimos el 5 de julio y que va cobrando cuerpo en los próximos días para anunciarse al país”.

“La unidad es fundamental y no es momento de discutir liderazgos. Es un momento para asumirnos con las diferencias. A Juan Guaidó le ha correspondido por la circunstancia de todo esto y le acompañamos. Ese pacto unitario puede servir para acumular fuerzas ante la dictadura. Las tesis no pueden ser un factor de división. Tenemos que asumir todas las posibilidades y generar una estrategia múltiple. La presión es fundamental en este momento en Venezuela”, reiteró.

Ante la pregunta sobre Henrique Capriles y el partido La Fuerza del Cambio de que participen en las parlamentarias tras no haber firmado la lista de 27 partidos opositores, Guanipa dijo que “Capriles es un dirigente fundamental de la democracia venezolana, y ha demostrado amor por Venezuela. No creo que use ‘La Fuerza del Cambio’ para la farsa que está montando Maduro. Aspiro que actúe en consecuencia con el documento de los partidos unitarios. Capriles ha estado en las conversaciones que ha estado incluido Primero Justicia”.

“Lo que está convocando Maduro para el 6 de diciembre no es una elección, es lo mismo que hizo el 20 de mayo de 2018. Maduro le tiene miedo al pueblo y por eso inventa la farsa que inventa. He visto encuestas de todos los colores. Todos debemos luchar para que las soluciones sean democráticas y electorales. Por eso nos toca seguir luchando, para cambiar la realidad de Venezuela”, concluyó.

