Diputados que fueron expulsados de Primero Justicia y Voluntad Popular asistieron de manera conjunta al Consejo Nacional Electoral con la finalidad de hacer ciertas recomendaciones y exigencias al ente comicial de cara al proceso electoral del próximo 6 de diciembre.

Asistieron el diputado José Brito y Miguel Ponente, quienes ya no pertenecen a PJ, y también estuvieron presentes los diputados exVP José Noriega y Guillermo Luces. Los dirigentes fueron recibidos por la presidenta del Poder Electoral, Indira Alfonzo, asegurando que a tempranas horas de la mañana sostuvieron un encuentro con el rector Rafael Simón Jiménez.

La exigencia fundamental es que el Poder Electoral autorice y acredite la observación, acompañamiento y asistencia técnica nacional e internacional, por parte de instituciones y organizaciones fiables como la ONU, OEA, organizaciones de la Unión Europea, Centro Carter, entre otros.

“El Poder Electoral debe generar confianza en el electorado, y sin dudas que la observación, acompañamiento y asistencia técnica Nacional e internacional por parte de organizaciones e instituciones fiables, de reconocida experiencia en estas labores en los procesos electorales, generaría mayor confianza en el electorado, además de garantizar la transparencia del proceso y de esa manera tener el reconocimiento internacional, tanto del proceso electoral como de la Asamblea Nacional que será electa en dicho proceso del 6 de diciembre”, afirmó José Brito.

Brito hizo un llamado a la iglesia, a las universidades y a la sociedad civil a unirse al proceso electoral. Aseguró, que éste debe tener la mayor transparencia y la mayor participación posible, por ello, invitó a estos sectores a conformar comandos de defensa del voto, entendiendo el momento que reclama Venezuela.

Por otra parte, Brito señaló que el nuevo Poder Legislativo no debe ni puede ser un jarrón chino, tiene que asumir y cumplir todas las competencias y atribuciones establecidas en la Constitución, y sus decisiones deben ser reconocidas y acatadas por el resto de los Poderes del Estado Venezolano, así como por toda la comunidad internacional.

“Desde acá, así como le exigimos al CNE que invite, autorice y acredite delegaciones de esas organizaciones e instituciones, le solicitamos y exhortamos a dichos entes a que no se nieguen a formar parte de la observación, acompañamiento y asistencia técnica del proceso electoral, no deben fijar posición por adelantado, les pedimos que vengan a garantizar la transparencia del proceso, y de esa manera ayudar en el proceso de reinstitucionalización del país. Nuestro pueblo requiere soluciones, no podemos seguir en este conflicto que ha sumido al país en esta profunda crisis”, indicó Brito.

Además aseguró que “Primero Justicia y Voluntad Popular van a participar con fuerza y con toda la dirigencia y militancia en este proceso electoral”.

“No es posible que en el momento de mayor debilidad del gobierno la decisión sea abandonar este espacio de lucha, no vamos a claudicar, nuestro pueblo no va a claudicar, lamentamos que esa clase política en extinción haya decidido claudicar, nosotros acompañaremos al pueblo venezolano en esta y en todas las luchas democráticas hasta lograr la renovación y el cambio en nuestro país”, puntualizó Brito.

Por último, los exrepresentantes de Primero Justicia y Voluntad Popular exhortaron al ente comicial a cumplir con las condiciones electorales, ya que a su juicio, “el voto es la única solución real y factible al conflicto que vivimos en Venezuela”.

Nota de prensa