El ministro de comunicación e información de Maduro, Jorge Rodríguez informó este jueves que superó el coronavirus, tras haber anunciado el pasado 12 de agosto que se había contagiado.

«Me complazco en informar que he superado, al día de hoy, la infección x Covid 19 que me aquejaba. Me reincorporo así a la lucha cotidiana. Agradezco profundamente las muestras de afecto y los abrazos de tantas y tantos», posteó en Twitter.

El 12 de agosto, Rodríguez, anunció que dio positivo por coronavirus y que cumpliría con el aislamiento aunque se encontraba en «buenas condiciones». «Es mi deber informar que he recibido el diagnóstico de infección por Covid-19. Aún cuando me encuentro en buenas condiciones generales, debo cumplir con el aislamiento y los cuidados necesarios a fin de superar el cuadro viral. Un abrazo a todas y a todos», publicó en Twitter.

Anteriormente, el 14 de agosto, el gobernador de La Guaira, Jorge Luis García Carneiro informó que se recuperó del coronavirus de manera satisfactoria a través de un audio que compartió en Instagram. «He mejorado considerablemente en este tiempo, yo diría que el avance se reporta en los Rayos X, en los exámenes, resultado de los evaluaciones que me han presentado a través del perfil 20”.

Otro caso de recuperación dentro del chavismo fue la de Diosdado Cabello; su hija, Daniela Cabello, difundió el 12 de agosto, una foto del militante del PSUV en Instagram, acompañados de otras 3 personas. Una semana antes, Cabello dijo que ya había recibido el alta médica por coronavirus.