El encargado de negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, James Story, reiteró este domingo el apoyo de su país a Juan Guaidó «hasta que cese la usurpación». Así lo dijo en una entrevista publicada en El Diario en la que no se hace mención a los hechos de ayer, incluyendo la reunión Guaidó – María Corina Machado ni a su carta.

A continuación un extracto de la entrevista, que usted puede leer completa aquí.

– Hay personas que solo piensan en el plan B, que piensan solo en que va a llegar el momento mágico de una intervención militar y no sé qué, y esto es muy dañino. Hay muchas personas que lanzan bombas desde el banquillo o al margen de las cosas, con sus ideas fantásticas mientras que el presidente Guaidó sigue construyendo un movimiento cívico, social, político.

– Este es el momento de unir esfuerzos. Solo la unidad en torno a los legítimos poderes garantiza la presión y el apoyo internacional. El proyecto que tiene el presidente Guaidó lo apoyamos por completo. No es una cuestión de la política, sino de la sociedad civil con los políticos, con la Iglesia, con los estudiantes, con los gremios, que van a poner la presión dentro del país. Pero hay personas y movimientos que piensan en el plan B y no están haciendo su tarea en casa.

Pregunta: Entre esas personas, presumo, estaría María Corina Machado. Ella rechazó una propuesta del presidente interino e insiste en el apoyo militar de aliados internacionales. Ya usted dijo que todo apoyo pasa por la unidad en torno a los poderes, pero me gustaría saber, además, qué tan factible es una intervención de Estados Unidos teniendo en cuenta que se aproximan las elecciones presidenciales en su país.

– No voy a especular con acciones que vamos o no vamos a tomar y no voy a nombrar a políticos específicos. Pero insisto en la unidad de esfuerzos dentro del país, en torno a los legítimos poderes. Ellos garantizan la presión y el apoyo internacional. Para nosotros el presidente Guaidó sigue siendo el presidente hasta el cese de la usurpación.

