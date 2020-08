La rectora del CNE, Indira Alfonzo declaró que el ente comicial no ha planteado suspender las elecciones del 6 de diciembre por la pandemia y que no descartan que la votación se realice en varios días. En entrevista concedida a Panorama, destacó que 20 países han ido elecciones durante la pandemia y que sí es posible.

“La variante del covid-19 condiciona por supuesto cuando se establecen mecanismos de cuarentena radical y se disminuyen las posibilidades de movilización, por supuesto que eso debe llevarnos a considerar, y así lo estamos haciendo, la fórmula de que quizás debamos extender el momento de votación a más allá de un día de jornada”, declaró al periodista Heilet Morales este domingo.

«Hemos revisado los parámetros establecidos por la OMS y la OPS, también debemos decir con responsabilidad que se han desarrollado más de 20 procesos electorales en el mundo y de ellos hemos tomado la experiencia de que el derecho del ejercicio del sufragio esté protegido con garantías electorales, pero también con garantías sanitarias (…)».

Al tiempo que alegó que los venezolanos tienen motivación a participar y estimó «yo creo que eso, más allá de generar la duda y la zozobra, hay que dejar claro que tenemos un compromiso, un respeto a la ciudadanía a través de su motivación a la participación, igual que la interacción con las 107 organizaciones con fines políticos nacionales y regionales que han decidido participar y estamos conscientes de todas las herramientas y la metodología que tendríamos que poner a disposición del pueblo para garantizarle su salud».

Señaló que el CNE tiene una data de 20.733.000 electores y electoras que van a participar en este evento electoral.

«Estamos hablando de más de 1 millón de nuevos votantes y modificaciones que pueden estar por el orden de las 400 mil. Debo decirle que ese registro electoral está siendo bien auditado por las organizaciones políticas, igual los electores y electoras que pueden ingresar al sistema y hacer alguna impugnación, no hay cambios de domicilios, ni modificaciones a no sea que no aparezcan los datos reflejados correctamente».

Pulse aquí para leer la nota completa en Panorama.