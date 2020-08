El miembro del comité ejecutivo nacional de Avanzada Progresista, Bruno Gallo, señaló este miércoles que Henri Falcón será candidato a diputado por el estado Lara para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, según informó el periodista Víctor Amaya.

“Según Bruno Gallo de Avanzada Progresista, Henri Falcón será candidato a diputado por Lara”, posteó Amaya en su cuenta Twitter.

El comunicador aseguró que otros dirigentes de partidos de la mesa de diálogo nacional “no han confirmado aspiraciones (pero seguro van)”.

“Claudio Fermín será candidato encabezando la llamada «lista nacional» de Soluciones para Venezuela, dijo hoy”, acotó Amaya.

Un día antes, se conoció que Soluciones, partido que preside Claudio Fermín, no acudirá a las parlamentarias del 6D en alianza con las toldas de la mesa de diálogo nacional, Avanzada Progresista (AP), MAS, Cambiemos, Copei y Esperanza por el Cambio, debido a que no creen “en la polarización” entre el chavismo y la oposición que dirá presente en el proceso electoral. Cabe recordar que 27 partidos de oposición no participarán en dichos comicios por no haber condiciones.

“Nuestra posición desde un principio es que no estamos de acuerdo con la polarización y la vacuna contra eso fue la representación proporcional que es lo que garantizará el pluralismo político en la Asamblea Nacional. Estamos contra las planchas unitarias”, señaló a Efecto Cocuyo Christian Chirinos, miembro de la dirección nacional de Soluciones.