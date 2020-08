El ex candidato presidencial y presidente de Avanzada Progresista rechazó este lunes el llamado de 27 partidos de oposición a no participar en las elecciones parlamentarias de 6 de diciembre.

“Los mismos que el 2018 llamaron a no votar diciendo que no era una elección, hoy con Maduro aún en el poder repiten el peor error en nuestra historia llamando a la abstención y sin decirle al país cómo es que piensan salvarlo».

Henri Falcón reiteró que las elecciones del Parlamento deben celebrarse constitucionalmente este año y que la victoria opositora en 2015 fue producto de la unidad de las fuerzas opositoras y el tener un solo mensaje «para llamar masivamente a votar».

“Por años se echaron las bolas al hombro para no nombrar un CNE. Invirtieron tiempo y reales en golpes fallidos e incursiones penosas mientras jugaban con las expectativas de un país cada día más destruido. Los mismos que fueron electos en 2015 contra todo ventajismo hoy le dicen al país que espere sentado a que ellos, los de las payasadas del 30A, Macutazo, sin hablar de la terrible corrupción, encuentren una salida que siempre ha estado y estará en manos de los venezolanos”.

Reiteró Falcón que el llamado G4 no le ha hablado claro al país. “Los que nunca le han hablado con la verdad al país, los que nunca dieron explicaciones de sus errores, los que no rinden cuenta de recursos y ayudas internacional a los venezolanos, esos irresponsables no tienen moral para negarle al país su derecho a votar”, sentenció.