La diputada Adriana Pichardo (VP – Aragua) aseguró este viernes que hay dos casos de Covid-19 de presos políticos que están en la sede del Dgcim y 5 contagios en El Helicoide, brotes del coronavirus que han advertido desde el mes abril.

“Solicitaron ropa para ellos (presos políticos), que debían llevar a la sede de El Helicoide, pero no les dijeron mayor cosa a los familiares ni a donde se los llevarían ni cuánto tiempo sería esto, solo que quedaban hospitalizados al tener Covid-19. Siempre hemos advertido que en medio de una pandemia debía suspenderse las visitas, pero el peligro sigue siendo los funcionarios que hacen rondas en las calles y luego vuelven a un sitio cerrado, en hacinamiento y sin las condiciones necesarias, entonces es un caldo de cultivo para el Covid-19”, expresó Pichado al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

La presidenta del Observatorio de DDHH de AN reiteró que “desde el mes de abril venimos advirtiendo que esta situación podría ocurrir, y ya hoy lamentablemente se puede confirmar que el Covid llegó a las celdas del régimen, las celdas donde están nuestros presos políticos. He confirmado dos casos en el Dgcim y al menos cinco casos en El Helicoide. En principio todos empezaron presenta síntomas como diarrea, fiebre, la pérdida del gusto y olfato, fueron tratados con antigripales como si fuese una simple gripe, y luego de las denuncias que recibimos tengo informaciones que de El Helicoide fueron trasladados a un centro hospitalario, lamentablemente no sabemos a cual”.

“El Helicoide es un lugar absolutamente húmedo, cerrado, donde pudiera caer el aguacero más grande del mundo y ni te enteras, porque no hay ventanas, es un caldo de cultivo para el virus, y más el hacinamiento en una celda dos por dos metros y 10, 15, 12 personas allí respirando cerquita uno del otro, e hicimos esa advertencia. Esto es una pandemia mundial y Venezuela está en las peores condiciones para recibirla, sin duda alguna”, advirtió.

La parlamentaria indicó además que “en horas de la mañana enviamos una carta a la Oficina de la Alta Comisionada de los DDHH en Caracas para que con urgencia se trasladen a los centros de reclusión para que constaten el estado de salud. La información la obtenemos solo porque un familiar logre comunicarse con alguien como yo para poder hacer la denuncia, pero todo termina siendo extraoficial. Del régimen no dicen qué medidas tomar para esos brotes de coronavirus. El diputado Olivares me comentó que hay un preso de El Helicoide que debe ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos por su gravedad”.

Parlamentarias y posible postulación de Rafael Simón Jiménez



Por otra parte en torno a las elecciones parlamentarias, sostuvo que “hemos explicado al mundo porque esto es una trampa, porque no es una verdadera elección, el procedimiento ha sido incumplido, es inconstitucional desde el principio. Y el día de ayer lo que faltaba, uno de los rectores que dícese de oposición renuncia, y lo que sale a la opinión pública es que tiene intención de ser candidato, vaya barbaridad, que show, que desastre para el país. Y hoy la persona que el TSJ nombra a dedo no le correspondería asumir el cargo, según lo que tenemos hay otros amigos en ese grupo de amigos que se autodenominan rectores del CNE. Es el dedo de la dictadura quien decide quien está en cada lugar y toma decisiones. Espero que lo del señor Rafael Simón Jiménez sea mentira y no haga ese triste papel, su postulación sería una falta de respeto para el pueblo y no para la AN, esto no tiene precedentes y la dictadura cada día nos deja más claro que estamos frente a un totalitarismo”, acotó.

Finalmente, Adriana Pichardo dijo que “estamos en pleno proceso de discusión no solo con los 27 partidos que firmamos la postura de no participación, sino en la apertura de un pacto unitario que sume activamente a los sectores del país, la política base de nosotros es el gobierno de emergencia, debemos darle un poco más de contenido, de forma elemental. El pacto unitario debe salir de los partidos políticos, entrar a las ONG, sectores gremiales entre otros, es como refundar la unidad democrática que una vez nos llevó a triunfar y a obtener la mayoría en la AN, porque actuamos juntos y con un objetivo. Nosotros no solo decimos que no vayan a votar y ya, nosotros vamos a proponer un qué hacer luego”.

