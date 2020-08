El presidente de la AN, Juan Guaidó rechazó que Maduro haya llamado «imbeciles» a quienes dudan de que Diosdado Cabello realizó un contacto telefónico en VTV, debido a que la voz es irreconocible. Cuestionó que Maduro no se ocupe de la pandemia, sino de las elecciones parlamentarias.

«El dictador pretende insultar a todo el que no le creyó. Entonces, ¿cómo se le llama a quien no atiende la pandemia sino una farsa electoral que ya nadie reconoce? A quien no compra ventiladores sino máquinas electorales», escribió en Twitter la noche de este lunes.

A la vez que recordó que EEUU ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por su cabeza.

Maduro aseveró este lunes que quien habló con él por un contacto telefónico fue el vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, a pesar de los comentarios de que no era Cabello en redes sociales, por su voz irreconocible. El 9 de julio, Cabello anunció que había contraído coronavirus, siendo el primer funcionario del chavismo en hacerlo.

“Tú eres un hombre humilde, termina de recuperarte poco a poco Diosdado. Eres un hombre humilde. Estamos plenamente de acuerdo con el tema de la AN Diosdado, donde vamos con la unidad. Ya los escuálidos andan diciendo que ique el que está hablando no es Diosdado, ¿quién es entonces? ¿Guaidó?, ¿Leopoldo López? no sean imbéciles. Cuando empezó a hablar Diosdado el sonido no era bueno, hay feedback. Me alegra que el tratamiento lo puso por la goma, viene con el mazo fino. Recupérate poco a poco. Vamos a recuperar la AN para ponerla al servicio del país”, declaró Maduro.