El presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó dijo este martes que el pronunciamiento de Josep Borrell sobre las parlamentarias, solo ratifica lo que han denunciado: no hay condiciones para un proceso electoral libre y justo.

«Europa ratifica lo que hemos denunciado: no existen condiciones para un proceso electoral justo, libre y verificable en Venezuela», posteó Guaidó en Twitter.

«La lucha hoy es por generar los espacios y condiciones que den respuesta a la emergencia humanitaria y la solución de la profunda crisis política», destacó.

Guaidó aseveró que no puede ser convalidada esta elección por ser una «farsa». «Hacerlo es ser cómplice de un régimen indolente con el sufrimiento del pueblo venezolano. Todos los factores democráticos en Venezuela ratifican esta postura», sentenció.

Asimismo, agradeció los esfuerzos de Borrell por la «claridad de su mensaje» y «los intentos de lograr ese espacio y las condiciones que representen una solución real a la crisis».

El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell manifestó este martes que no están dadas las condiciones para que se de un proceso electoral en Venezuela, que sea transparente, inclusivo, libre y justo. Destacó que tras conversaciones con delegados de Maduro y otros actores políticos concluyó que no se respetan las condiciones mínimas que ha pedido la oposición, por lo que no actuará como observador internacional.