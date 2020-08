El presidente (e) designado por la AN, Juan Guaidó, reiteró este jueves que tras la decisión de 27 partidos de oposición de no participar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, ahora deben “ejercer” la mayoría y “presionar” por condiciones.

“Estoy seguro que James Story estará pronto en la sede de la embajada en Caracas, Venezuela. Para ir a unas elecciones es muy sencillo, deben ser libres, justas y verificables. Solo en dictadura se le pone apellido a una elección. Hoy en Venezuela la lucha democrática es por lograr que decidamos, que elijamos el rumbo que queremos darle a Venezuela según la Constitución, según nuestro marco democrático hoy vulnerado, hoy secuestrado por una dictadura que amenaza a los venezolanos y también a la región”, expresó Guaidó en una videoconferencia con el embajador de EEUU para Venezuela, James Story, trasmitida por TVV Noticias.

Para ir a unas elecciones, el líder opositor consideró que debe haber la independencia del árbitro, un CNE electo por la AN “como dice nuestra Constitución. El derecho a participar, el derecho a elegir y ser elegidos. Que no sea la dictadura quien selecciona a los candidatos, hoy con decir algunos nombres como Henrique Capriles, María Corina Machado, Leopoldo López, Antonio Ledezma, Henry Ramos, Julio Borges, Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, José Manuel Olivares, que pudieran ser electos por ejemplo, sin contar a Freddy Guevara, Juan Andrés Mejías, y muchos otros. Y por supuesto los venezolanos en el exterior que quieren participar, inscribirse en el registro electoral permanente, eso es un elemento fundamental, no puede ser a través de inhabilitaciones, enjuiciamientos, secuestro de los partidos que ellos pretendan decidir quién es candidato”.

“La censura, la autocensura, el funcionamiento del plan República, todo lo que tiene que ver con el proceso de auditoría técnica, la selección de software, entre otras cosas, son muchos los elementos, aunque estos cinco elementos son por una lucha transparente, que lo ha dicho la OEA, la UE, por supuesto que lo han reiterado los EEUU que nos han acompañado en esta lucha desde el principio”, acotó.

En torno a la negativa de ir a las parlamentarias, el presidente de la AN aseveró que “creo que el liderazgo se construye, y las ideas no se imponen, hubo un proceso de debate, de discusión en el seno de cada partido, donde luego de deliberar concluimos en que no se puede participar en una farsa, no se puede dar cabida a un fraude de una dictadura. No pudieron quebrar ni dividir a la unión en Venezuela. Lo intentaron a través de sobornos, de extorsión, de secuestrar al militarizar el Parlamento. Celebro que logremos esta unión absoluta de todos los factores”.

“Ahora debemos ejercer la mayoría, presionar por condiciones, lograr una gran movilización y por supuesto lograr la articulación con nuestros aliados internacionales, y por eso es importante esta conversación que tenemos en este espacio”, sostuvo.

Finalmente, Guaidó dijo que “la infiltración de los agentes cubanos en Venezuela, los vínculos de Nicolás Maduro con el narcotráfico y las Fuerzas Armadas son los factores que impiden la salida del régimen de Maduro. Esos elementos nos han puesto barreras. Aunque son muchos más los que apoyan la democracia y libertad para Venezuela”.

