El presidente (e) designado por la AN, Juan Guaidó, anunció este jueves que a partir del próximo lunes explicarán a los trabajadores de la salud como se van a registrar en la plataforma AirTM para recibir el pago por el plan “Héroes de la Salud” y qué deben hacer para burlar el bloqueo de la “dictadura” de Nicolás Maduro.

“Hoy por primera vez en la historia podemos usar recursos recuperados del régimen, dinero que no va a terminar en manos de un corrupto, de un testaferro o un corrupto. Este esfuerzo viene acompañado a lo que fue la donación ala OPS y a la Cruz Roja. Nuestro respaldo a todo el sector salud, porque la dictadura destruyó a todo el sector salud, no están solos. El pueblo de Venezuela depende de su labor diaria”, dijo Guaidó en una transmisión en directo por Periscope.

Sobre el bloqueo a AirTM en plataformas de internet del país, el líder opositor sostuvo que “hoy la dictadura empezó a atacar. Primera vez que el gobierno encargado va a asumir recursos para la defensa del pueblo venezolano. Por eso bloquearon la página de AirTM en Venezuela, para afectarnos. A partir del lunes, los trabajadores deben abrir su wallet electrónico por medio de AirTM. El primer aporte va a ser de 100 dólares y va a llegar a 300 dólares”.

“No esperamos nada bueno de la dictadura, ha destruido el Amazonas, tienen un derrame petrolero sin precedentes. Hay que ser bien maldito para bloquear una cuenta de hombres y mujeres que van a recibir un bono que protegimos de que no se los robaran. La dictadura de Maduro está en un nivel de putrefacción. Hay que ser muy maldito para prohibir que se haga atención a los médicos venezolanos”, denunció.

Por otra parte, sobre la restitución de DirecTV, el también presidente de la AN indicó que “llegaron a las oficinas de DirecTV pensando que con un botón podían reiniciar toda la señal con solo un botón. Son ineficientes”.

Volviendo al tema del pago de 100 dólares mensuales, Guaidó reiteró que “quieren prohibir que nuestros trabajadores de la salud reciban su necesario bono. Recibirán una carta de la presidencia encargada llevando cada uno de los procedimientos, no se angustien. Va a haber manuales. Vamos a hacer todo lo posible para que llegue directamente. No nos han detenido y no lo van a hacer ahora”.

“Pretendían exportar camionetas de lujo mientras nuestros médicos y enfermeras se parten el lomo trabajando. Es entregar lo que merece el pueblo de Venezuela, que es atención y apoyo. Vamos a vencer nuevamente a la dictadura. Todos queremos que haya el cese de la usurpación definitivo. Es inevitable que le llegue esto a los trabajadores de la salud. A los Héroes de la Salud que no puede ver esta transmisión, informen que desde ese fin de semana está la dirección para que se registren. A la dictadura le molesta que no les permitimos que se lo robaran. Dinero recuperado de la dictadura para invertirlo en nuestra gente. Explicaremos como se van a registrar en la plataforma AirTM a partir del lunes”, detalló.

Finalmente, Guaidó pidió difundir la información y lamentó la muerte de médicos, enfermeros y personal de salud. “Nuestro respeto a los trabajadores de la salud, les pido que nos ayuden a comunicar esta información. Usamos estos canales de información, que son los que tenemos. No nos ha detenido, no nos ha podido detener y no lo harán. Murió una doctora allegada en La Guaira, lo lamento, como todos los que han fallecido en esta lucha. Atentos a los manuales de instrucción. Manuales de VPN, porque siempre la dictadura quiere bloquear lo que es inevitable. Casi 70 mil beneficiarios que recibirán este bono. Fuerza. Dios los bendiga, seguimos adelante”, concluyó.