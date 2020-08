El miembro del comité ejecutivo nacional de Avanzada Progresista, Bruno Gallo, aseguró este martes que los partidos MAS, Esperanza por el Cambio, AD y Copei, aunado a su organización, lograron acuerdos para postular candidatos en las parlamentarias de diciembre.

“Lo más coherente sería unificarse para derrotar a un gobierno que tiene 82% de rechazo en todas las encuestas, y aprovechar esa coyuntura y decir: “un gobierno que viola la constitución no merece gobernar. Lo más deseable en este momento es que por lo menos podamos sentarnos a conversar. No sentarse es un expediente que a los venezolanos y a la democracia le conviene archivar”, señaló.

Insiste en que la oposición debe crear una estrategia en común, pues a su juicio, “desde el 2015 se han dedicado a destruir los espacios de discusión, debate, y sobre todo la estrategia más exitosa de la oposición que fue presencia permanente en el escenario electoral”.

“Mientras unos andan inventando golpes de Estado en un distribuidor de la autopista, nosotros estamos intentando participar con una estrategia en los eventos electorales”, argumentó, entrevistado en Vladimir a la Carta.

También dijo que no es momento de “actos disonantes” sino de madurez, y que no se debe caer en lo que él señala como “las trampas” del gobierno de Maduro para abandonar el proceso electoral. “Ellos buscan que se caiga en esa provocación. No podemos tener una oposición reactiva ante el gobierno”, indicó.

Sobre aplazar las elecciones, dijo que para AP se supone que las elecciones son el 6 de diciembre y que por eso “avanzamos en lo que se requiere para estar ahí esta fecha”.

También criticó que ayer Nicolás Maduro hiciera campaña en cadena nacional y pidió a los rectores del CNE nombrado por el TSJ/ANC que se pronuncien al respecto.

“Ayer vimos una cadena presidencial donde se viola la ley de procesos electorales, y un montón de leyes más. Se está utilizando los medios públicos para hacer campaña electoral”.