El secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos del estado Falcón, Iván Freites indicó a El Nacional que Cardón está produciendo 26 mil barriles diarios de gasolina, tras haber iniciado operaciones luego de una serie de incendios que ocurrieron el mes pasado.

«En lo que va de año, Cardón estuvo produciendo gasolina en su planta catalítica desde el 13 de junio hasta el 14 de julio, con una producción diaria aproximada de 30.000 barriles por día, pero hubo incendios, que motivaron una nueva paralización. Hay mucha inestabilidad en los sistemas. Sin embargo, se efectuaron reparaciones que permitieron arrancar la producción en el reformador de nafta el pasado 20 de agosto, por lo que actualmente se están produciendo 26.000 barriles diarios de gasolina reformada», expresó.

Destacó que desde el mismo día del arranque se comenzó a distribuir el combustible. «A Carenero se envió un cargamento el lunes de 30.000 barriles para la región capital y salieron otros 30.000 para la zona oriental, a Anzoátegui».

Freites aclaró que la gasolina reformada es la que se está produciendo porque no está mezclada. Solo se está produciendo un tipo de gasolina: de 95 octanos, que sale del reformador de nafta.

Además, advirtió que este tipo de gasolina sin mezclar puede formar una especie de goma en el tanque. «Por eso la gasolina debería mezclarse, se le agregan otros componentes para que esa goma no se forme. Si se saca gasolina de un solo tipo, no lleva ese proceso y, por lo tanto, no tiene las especificaciones requeridas».

Sobre el estado en el que se encuentra el sector refinador del país, calificó de «grave» el estado no solo de las plantas productoras de gasolina, sino también las plantas de servicios industriales. «Por la información que tengo, en cualquier momento se puede parar otra vez la producción de gasolina, y ya no por la planta sino por problemas de servicios industriales: agua, vapor, aire y electricidad.

Sin esos cuatro servicios básicos las refinerías no funcionan. Esos servicios están muy deficientes en Amuay, Cardón y El Palito. Entonces, eso también puede causar que se paralice la producción de gasolina», aseguró.