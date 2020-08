El protector del Táchira designado por el oficialismo, Freddy Bernal, reapareció este jueves “sonriente” tras 11 días de aislamiento desde que se contagió de Covid-19, informó en Twitter La Prensa del Táchira.

El portal detalla que Bernal reaparece “sonriente desde el lugar donde se encuentra recibiendo el tratamiento tras haber confirmado ser positivo”.

El 9 de agosto, Bernal indicaba en su cuenta oficial Twitter que “compatriotas!.Cumplo con informar que he resultado positivo para Covid-19. Como revolucionario, asumo esta batalla aferrado a Dios y a nuestro Santo Cristo de la Grita. Gracias por sus mensajes de apoyo y buenos deseos. ¡Por siempre Venceremos!”.

Desde el 8 de agosto, Bernal anunció que presentaba síntomas de coronavirus. Así lo dijo en un audio que circuló por las redes sociales.

“Pueblo del Táchira. Les habla Freddy Bernal. Quiero informar responsablemente que desde hace unas 48 horas he sentido algunos síntomas como fiebre y dolor de cabeza intenso, por lo que he coordinado con la Dirección Pública de Salud del estado. Me aísle de inmediato y me he sometido a la prueba PCR de la cual estoy esperando el resultado”.