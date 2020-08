El economista Francisco Rodríguez condenó este viernes que Estados Unidos haya confiscado cuatro buques iraníes con gasolina que venían a Venezuela. Expresó que parece que Trump compite con Maduro para afectar a los venezolanos.

«Ahora como que Trump decidió competir con Maduro a ver quién le jode la vida más a los venezolanos», posteó en Twitter sobre la noticia.

«Impedir que la gasolina llegue a Venezuela exacerbará la peor crisis humanitaria en la historia de nuestro hemisferio. Esto no es de lo que debería tratarse la política exterior de Estados Unidos», criticó en un tuit anterior.

Este jueves, se conoció que los buques, llamados Luna, Pandi, Bering y Bella, fueron confiscados en los días previos después de que un juez federal lo autorizara la semana pasada y e iban hacia Houston, Texas.

Las embarcaciones fueron confiscadas porque violan las sanciones impuestas por Washington, informó The Wall Street Journal.

Impeding gasoline from reaching Venezuela will exacerbate the worst humanitarian crisis in the history of our hemisphere. This is not what U.S. foreign policy should be about. https://t.co/qkBLCM7Vcq

— Francisco Rodríguez (@frrodriguezc) August 14, 2020