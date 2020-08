El coordinador del Foro Penal en Carabobo, Luis Armando Betancourt, expresó que la paralización de los tribunales por la pandemia retrasa mucho más los procesos judiciales de los presos políticos en esa entidad, por lo que hizo un llamado a reanudar la actividad por medios virtuales.

«El sistema de justicia se encuentra paralizado. En el caso de tribunales, no nos han informado que hayan iniciado algún plan digital para celebrar audiencias como se ha informado sí en otros estados, el cual aún no conocemos que se estén realizando audiencias vía web, y que en definitiva no va a aligerar la carga procesal de los casos y el retardo procesal va a continuar, y los presos seguirán esperando y la continuación de los juicios de las víctimas que nosotros representamos, se mantendrá en cero también. No estaremos haciendo justicia como se debe lograr», explicó Betancourt a los medios.

Detalló que lo que exigen es que «se reaperture todos los tribunales, bien sea por vía digital u otra herramienta tecnológica, la cual sirva la celebración de los casos que representa el Foro Penal».

Asimismo, recordó que se le debe garantizar el derecho a la salud «a cada una de las personas que están privadas de libertad».