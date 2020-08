El secretario general del MAS, Felipe Mujica declaró este lunes que la oposición debe admitir que ha cometido errores que han impedido derrocar a Maduro y asumir que la ruta es electoral, constitucional y democrática.

«La oposición en la historia de este proceso, toda la oposición sin excluirnos ninguno porque el MAS ha asumido que se equivocó cuando apoyo a Hugo Chávez pero no escuchado a decir a los que se equivocaron en 2.015, ni 2.017. Lo primero que tiene que hacer la oposición que es mayoría es admitir que cometió errores y avanzar en un camino electoral, democrático constitucional. Diciembre puede ser una gran oportunidad dependiendo de como se dé el caso», dijo en entrevista en Primera Página de Globovisión.

Mujica consideró que a lo largo de la historia política venezolana, el voto ha servido como instrumento de cambio. «Ha tenido un significado decisivo». A la vez que destacó que el chavismo ha jugado a la división de la oposición y a la abstención para descartar al voto como una herramienta de cambio.

«La división y la abstención en los procesos electorales le ha dado al gobierno, resultados en unos momento y en otros no. La oposición en 2015 ganó y el gobierno jugó a lo mismo que vemos ahora, a dividir, a tratar de producir resultado que conocemos pero la decisión fue participar y con el mismo CNE, con las mismas variantes tuvo un resultado positivo. Luego, la AN dejó de ser la instancia que debió ser, no es solo responsabilidad de la oposición sino que el gobierno jugó a acabar con la AN pero también desde la AN propiciaron que el gobierno tuviera éxito», sentenció.

Sobre las garantías electorales del proceso del 6 de diciembre, resaltó «aquí no va haber todas las garantías que los venezolanos aspiran, si queremos cambiarlo los venezolanos debemos decir qué hacemos. Si voy a votar, tengo un resultado, si somos mayoría, el país se va a conducir de otra manera».

«Los observadores internacionales deberían venir a ver este proceso. La oposición debe tener la capacidad de transmitirle a la población, credibilidad, optimismo. Esos partidos judicializados deben jugar a la unidad. Hay que producir las rectificaciones que la opción electoral que se le presenta a la gente pueda cumplir las necesidades de los venezolanos. La primera garantía que debería dar la oposición es ir unida a las elecciones del 6-D», enfatizó.

Asimismo, subrayó que no critica a los abstencionistas ni los descalifica. «Difiero de quienes dicen que los abstencionistas son colaboracionistas, no descalifico a los abstencionistas, los respeto, pero como política es una equivocación».