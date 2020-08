El presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins, calificó de error garrafal que se plantee la independencia agroalimentaria y la producción para el autoconsumo, porque lejos de servir, solo refiere la desindustralización del país.

“La autarquía agroalimentaria está referida al autoabastecimiento y eso no puede ser mal visto y es lo que hemos propuesto que abastezcamos el consumo de alimentos con productos hechos en Venezuela, pero cuando se refiere que se haga para el consumo y no para la agroindustria entendemos que se refiere a la desindustralización del país”, señaló.

Defendió que Venezuela tiene un gran potencial “para producir y garantizar los alimentos que requieren los venezolanos” y además de avanzar en una agenda exportable capaz de generar divisas.

También señaló que 17 estados tienen condiciones para la producción y que por tanto, se debe avanzar en la profesionalización del campo, “no buscar una comuna para que produzca lo que necesita comer”.

“Si en un país con este potencial yo tengo que inducir parte de mi población a que produzca para el autoconsumo esto es un error garrafal”, argumentó.

Y criticó: “Eso no tiene ningún sentido ¿qué es lo que se quiere, que cada venezolano tenga una vaca, dos gallinas para que subsista?”

“Yo creo que los venezolanos tenemos derecho a vivir, a tener calidad de vida, no a sobrevivir (…), es una visión minúscula que no acompaña el sentir y esperanza de los ciudadanos”, aseguró.

Mala calidad

Entrevistado en Unión Radio, Hopkins precisó que los productores tiene serias dificultades para distribuir sus cosechas.

“Cuando un productor tiene que cosechar hoy y termina cosechando diez días después porque no había combustible o no pudo llegar a su unidad de producción ya esa producción no es de la misma calidad”, dijo.

También rechazó la falta de insumos como fertilizantes y agroquímicos para echar adelante la industria, sobre todo porque sumó la crisis de la gasolina que “viene a dar un golpe más a la ya mermada producción”.

Así, enfatizó que la agroindustria es un “factor fundamental” dentro de la cadena del valor alimentario, aunado a que es una fuente generadora de empleos.

“La agricultura familiar no es la visión de conuco, es una microempresa con visión de bienestar y crecimiento”, finalizó.