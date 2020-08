El periodista Nelson Bocaranda informó este viernes según un colega de Cabo Verde, la extradición de Álex Saab estaría cerca de concretarse, pese a que Baltasar Garzón dijo más temprano que sería «un proceso largo».

«»Any second?», así me contestó mi colega en Cabo Verde sobre la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. Queda solamente «un requisito tangencial por cumplir. Si lo obvian, no hay que esperar a la semana próxima. Así que hasta en este fin de semana hay chance de su envío», señaló Bocaranda en Twitter.

Garzón le dijo más temprano a EEUU que la extradición del supuesto testaferro de Nicolás Maduro «no será fácil y tardará mucho tiempo».

Alegó también que, «en caso de ser entregado a los Estados Unidos, hay un altísimo riesgo de que sufra malos tratos y tortura». Además, denunció que su defendido recibe «tratos degradantes» en la prisión en la que está recluido en Sal.

