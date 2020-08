Los diarios La Nación y Tal Cual reportan este sábado que la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, habría sido expulsada del Frente Amplio por manifestar su apoyo a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

Gómez también ha mostrado su adhesión a la directiva de AD nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia/ANC y liderada por Bernabé Gutiérrez.

A continuación algunas reacciones en Twiter:

Freddy Lepage, @Freddy_Lepage: «Gobernadora del Táchira expulsada del Frente Amplio por avalar parlamentarias». Por lo visto ya no tan amplio. Quienes son los que cometen semejante despropósito. Yo creía que ese frente no era un partido pero resultó con las viejas costumbres. Me equivoqué».

Luis Augusto Romero (secretario general de Avanzada Progresista), @luisromeroc. «A @laidygomezf, Gobernadora del Táchira pretenden expulsarla de algo que no existe. Absurdo».

Mibelis Acevedo D., @Mibelis: «Con humildad, sentido crítico y al tanto de la mengua que la oposición exhibe hoy, cabe evaluar avances (¿?) del Frente Amplio y contrastarlos con las gestiones y brega cotidiana que líderes como @laidygomezf asumen frente al gobierno. La distancia es obvia».

Angel Monagas, @AngelMonagas: «En Frente Amplio del Táchira no quieren saber nada de la Gobernadora, por apoyar elecciones para AN».