El presidente de Copei Miranda, Enrique Mendoza declaró este jueves que el llamado a la abstención realizado por partidos de oposición no resolverá la crisis del país y aseguró que las «triquiñuelas» y «trampas» en torno a los procesos electorales siempre han existido.

«La política no se puede ver con emociones, sino con la parte racional y el único instrumento que tienen los ciudadanos es el voto y hay que ejercerlo. Cuando el voto se ejerce mayoritariamente no hay posibilidad de que hayan ningún tipo de trampas. Siempre hemos estado enfrentados a estos problemas de trampas y triquiñuelas», expresó en entrevista en Primera Página de Globovisión.

Relató que cuando se lanzó a gobernador por el estado Miranda en 2.004, fue contactado por el entonces presidente Chávez para que 15 días antes de los comicios «derrotara» a Diosdado Cabello. «Me citaron en un hotel lujoso y me enviaron el mensaje de que debía derrotar a Diosdado Cabello, esa fue la primera vez que yo escuche horrores sobre Cabello sin saber quien era. Me dijeron que si no me ponía de acuerdo con Chávez perdería por 25 mil votos, y así fue porque no hice nada. Yo traté de buscar las actas, no pude probar nada, pero la lección es que pedí por 25 mil votos, lo mismo que me habían dicho hace 15 días», aseguró.

«Uno que ha vivido en carne propia esto podría ser un abstencionista, pero eso no ayuda en nada, te haces cómplice y te colocas a favor de lo que ellos quieren», acotó. «Abstenerse es hacerle un favor al gobierno, goza un pullero con que aumente el nivel de abstención»

Mendoza saludó el comunicado de la CEV y expresó: las fuerzas vivas saben que la participación es vital para que las cosas puedan cambiar en este país, hay cosas muy buenas a raíz de este comunicado.

Sobre el anunció de Juan Guaidó de ir a una consulta popular, refirió que no se debe trazar una nueva ruta. «La ruta es ir primero al proceso electoral porque debemos impedir que el gobierno tenga las 2/3 partes, debemos prepararnos para elecciones de gobernadores y alcaldes el año que viene. Debemos quitarnos los cogoyitos y debe haber elecciones primarias, luego de eso hay que ir activando el referéndum revocatorio, terminado eso pasar a la otra etapa, que no es si no discutir las elecciones presidenciales, porque de cada 100 venezolanos, a Maduro solo lo apoyan 18. Un referéndum es pan comido», subrayó.

«Debemos prepararnos para la transición y elecciones presidenciales».