Estados Unidos incautó cuatro buques iraníes con combustible que venían hacia Venezuela yahora están siendo llevados a Houston, Texas, según información de Wall Street Journal y CNW.

«4 petroleros iraníes que transportaban combustible a Venezuela han sido incautados por los EEUU. El Luna, el Pandi, el Bering y el Bella, fueron incautados en alta mar en los últimos días y ahora están en camino a Houston», informaron en Twitter.

Por su parte el medio estadounidense reseña que está acción es por «la violación de las sanciones», según funcionarios de EEUU consultados.

En julio fiscales federales de EEUU presentaron una demanda para incautar el valor de cuatro nuevos buques con gasolina que Irán envió hacia Venezuela, en un esfuerzo de la administración Trump para sofocar los flujos de bienes y dinero tanto de Nicolás Maduro como de Irán.

Este decomiso llega en un momento donde nuevamente escasea la gasolina en el país, pese al envío de tanqueros con combustible hace unos meses desde Teherán.

La administración de Nicolás Maduro aún no se pronuncia sobre este hecho.

