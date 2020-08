El diputado Carlos Prosperi (AD-Guárico) respaldó este jueves el llamado realizado por el presidente (e) designado por la AN, Juan Guaidó, a un “Pacto Unitario” que permita establecer una ruta para el “rescate” de Venezuela.

“Es momento de construir un gran conglomerado de unidad para buscar una ruta conjunta que nos ayude a alcanzar la democracia y libertad que tanto necesita el pueblo venezolano”, manifestó el parlamentario.

Prosperi resaltó la importancia de lograr un consenso unitario ante la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, agudizada en los últimos meses por la pandemia de Covid-19.

“Urgen soluciones para salir de la tragedia que han generado los que hoy están sentados en Miraflores”, expresó.

El también secretario de Organización Nacional de Acción Democrática ratificó el rechazo de la tolda política a la farsa electoral convocada para el 6 de diciembre.

“Hemos dicho que si no hay las condiciones necesarias, como en efecto ha venido sucediendo, no vamos a avalar ninguna farsa electoral. Los demócratas queremos elecciones con garantías claras, no un proceso para lavarle la cara al régimen”, subrayó.

A su juicio, es momento de que la Unidad se imponga por encima de cualquier diferencia para enfrentar el engaño que esperan materializar en diciembre.

“Debemos iniciar una resistencia, pero una resistencia activa donde toda Venezuela diga basta de que esta tiranía nos arrebate el futuro”, enfatizó.

