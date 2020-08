El diputado José Manuel Olivares (PJ-La Guaira) advirtió este lunes que comienza a haber muertes de venezolanos en sus hogares por coronavirus, y señaló que van más de 561 fallecidos, más del doble de lo que dice la “dictadura” de Nicolás Maduro.

“La cifra real de fallecidos por Covid-19 es más del doble de lo que dice la dictadura. Son más de 561 fallecidos, cuando sumamos la data manipulada por la dictadura y el número de casos que nosotros confirmamos. La cifra de 561 fallecidos está muy por debajo de la cifra real, hemos estimado que el subregistro en Venezuela está alrededor del 60%. Trabajamos para obtener el número real de fallecidos por culpa de Maduro. Son 71 miembros de la salud que han perdido la vida por el Covid-19. Perdieron su vida por no tener los materiales y equipos de protección. El personal de Venezuela tiene 30 veces más riesgo de infectarse”, detalló Olivares en su ‘boletín de la verdad’ de todas las semanas.

El parlamentario alertó que “¿qué vamos a hacer si nos quedamos sin el personal médico?. Los estamos perdiendo porque no hay material de protección, y el gran contraste es traer médicos cubanos. Comienza a haber venezolanos que mueren en sus hogares. En la Petare Santa Lucía hay coronavirus, en la parroquia Sucre hay coronavirus y no hay cómo atenderlos, están muriendo en sus casas”.

Sobre la contratación de médicos cubanos, Olivares señaló que “hoy vemos ese anuncio con bombos y platillos. No sabemos cuánto le cuesta eso a la República. ¿Quién verifica esas credenciales?. Sí hay plata para un nuevo negocio con los cubanos, pero no hay dinero para salvar la vida de los venezolanos. Lo que hace falta en Venezuela no son médicos, es un nuevo gobierno, que se vaya la dictadura. Maduro no solo desembolsilla plata para traer camionetas de los EEUU, sino ahora para traer personal médico desde La Habana. Maduro es incapaz de proteger a nuestros médicos”.

“Maduro sigue improvisando, mintiendo y generando zozobra cuando dice que él tiene un tratamiento secreto para la Covid-19. Hoy en Venezuela la verdad es que Maduro no es capaz de proteger a nadie. Las ocupaciones de las emergencias a nivel nacional están en más de 65% ocupadas. Muy preocupados por la situación en el oriente del país. Se comienzan a rechazar a los pacientes debido al colapso hospitalario. La ocupación de terapias intensivas en los hospitales del país sobrepasa el 65%. Están colapsadas. No hay terapia. Solo hay 146 ventiladores y 136 camas de terapia intensiva en los grandes hospitales del país”, concluyó.