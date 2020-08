El diputado José Manuel Olivares (PJ – La Guaira) confirmó este lunes que hasta la fecha van 439 fallecidos por coronavirus en la nación, 224 más de los 215 registrados por el “régimen” de Nicolás Maduro.

“En Venezuela hay más del doble de fallecidos de los que anuncia el régimen, ellos registran 215 y nuestra comisión registra 224 más, para un total de 439 fallecidos, al menos el doble de muertos de los que reporta el régimen. La tasa de letalidad del Covid-19 en Venezuela es de 1.7. En toda América Latina el promedio oscila entre 3 y 6, esto nos indica que tenemos un subregistro de fallecidos. En tan solo una semana han muerto 21 empleados del sector salud”, detalló Olivares en el “boletín de la verdad” en su cuenta Twitter.

Además el parlamentario alertó que “en Caracas en estos momentos se hacen traslados a Maracay, ante el colapso de las terapias intensivas. En Tucupita no hay terapia intensiva, un hombre de 67 años pasó más de 24 horas tratando de conseguir un traslado. En Tucupita, estado Delta Amacuro, ya no hay terapias intensivas. No hay terapia intensiva, no hay ambulancias, no hay gasolina. El tiempo que perdió ese hombre para ser trasladado a otra ciudad, le costó la vida”.

“El contraste más claro nos lo da la dictadura. Vemos como los enchufados y sus amiguitos sí tienen acceso al Hospitalito de Fuerte Tiuna, donde hay de todo. Tienen acceso a un sistema privilegiado de salud. Nuestra lucha es porque cada venezolano tenga acceso al mismo sistema, a la misma atención preferencial, y que salgamos de esa triste realidad de que venezolanos mueran por falta de medicinas”, acotó.

Sobre la cuarentena y flexibilización, Olivares señaló que “la verdad es que no existe la cuarentena en nuestro país, Maduro sigue mintiendo e improvisando. Es imposible pedirle a una familia venezolana que gana un sueldo de dos dólares, que cumpla con una cuarentena. No existe la cuarentena en Venezuela porque Maduro destruyó todo. El improvisado de Maduro en estos 22 días lo que ha hecho es improvisar, mentir y manipular las cifras. Cuando apenas estamos viendo el aumento de casos, es una decisión desacertada la decisión de Maduro de la flexibilización. Hace más vulnerable a los venezolanos, y al sistema de salud que ya está destruido”.

“Insisto, le pedimos a usted que tome las medidas necesarias porque Maduro sigue improvisando, y esa improvisación le costará la vida a los venezolanos. En 22 semanas no hay nada que ha hecho para atender el Covid-19. 720 venezolanos llevan 15 días esperando los resultados de sus pruebas PCR en Delta Amacuro. Maduro debe entender que no es el populismo, ni la mentira, y el miedo que va a detener la pandemia o salvar vidas. Todos deben tener acceso a las pruebas. Venezuela es el país que menos pruebas PCR hace. Venezuela tiene solo dos laboratorios especializados para procesar casos sospechosos de Covid-19. En Venezuela hay 16 laboratorios listos para analizar pruebas PCR. Podríamos estar más cerca de los estándares de la región”, concluyó.