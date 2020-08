El diputado José Manuel Olivares (PJ – La Guaira) aseveró este lunes que Nicolás Maduro “no reconoce” la cifra real de fallecidos por coronavirus en el país, al señalar que hay 174 muertos, cuando en realidad van 349, y 38 de ellos corresponden a trabajadores de la salud.

“Maduro no reconoce la cifra real de fallecidos, habla de 174, pero es nuestro monitoreo tenemos 175 fallecidos adicionales, serían en total 349 venezolanos, 38 corresponden al sector salud. Hay 175 casos que no están contabilizados por la dictadura. Estamos ante un aumento generalizado, esto habla hoy de la ocupación de un 50% de las emergencias de nuestro país para atender el Covid-19. La ocupación de nuestras camas de terapia intensiva a nivel nacional es de 63% de ocupación, casos dramáticos como en la Capital que tiene la mayor oferta de camas, el Zulia está colapsado”, afirmó Olivares en la rueda de prensa con los datos del día.

El parlamentario en el exilio sostuvo que Venezuela tiene 22% de mortalidad en personal de salud “cuando lo comparamos con países de la región. Se necesitan dotar a nuestros médicos de equipos de protección. No hay rayos X, no hay ventiladores, no hay agua, ¿qué vamos hacer si nos quedamos sin el personal salud?”.

“Tenemos a un Maduro que en su improvisación nombró al Potro Álvarez jefe de un hospital de campaña en el Poliedro. ¿Cómo generamos confianza cuando se ofrece el malojillo como una solución?. ¿Cómo hablamos de confianza si Maduro habla de una droga milagrosa, que él tiene una droga milagrosa? no hay ninguna droga milagrosa, el malojillo no funciona”, reiteró.

Finamente, Olivares denunció que “en el país solo hay 150 camas de terapia intensivas, si hablamos del sector privado, sumamos 400 camas. La OMS establece que debes tener el 10% del total de tus camas como camas de emergencia. Hoy deberíamos tener 1.200 camas, pero solo hay 150. Esas 150 ya están colapsadas, Maduro debió dotar con ventiladores nuestras terapias intensivas. Maduro debe entender que no tiene sentido hospitalizar a los pacientes asintomáticos. Estos pacientes pueden quedarse en sus casas, Maduro por el control social y el negocio los hospitaliza”.