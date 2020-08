El diputado Alfonso Marquina aclaró rumores sobre un supuesto llamado a votar que estaría rodando en redes sociales, utilizando su nombre y un video de un discurso político del año 2015.

«Los Alacranes, los vendidos al régimen de Maduro, tratan de engañar al pueblo de Venezuela utilizando un vídeo del año 2015. Esto solo demuestra el carácter delincuencial y la ausencia de liderazgo de quienes pretenden engañar a la gente utilizando mi imagen», dijo el diputado en Twitter, acompañado de un ‘capture’ de pantalla donde se muestra la «cadena de Whatsapp» en la que invitan a votar el 6D acompañado del video del parlamentario.

«La verdad es que en el 2015 yo estaba convencido que se podía derrotar el fraude, como en efecto ocurrió, más de 14 millones de personas votaron por el cambio político. Pero el Régimen dio un golpe al estado de derecho continuado, para desconocer la voluntad del pueblo», señaló Marquina.

El diputado expuso una serie de acontecimientos ocurridos en el país para argumentar por qué no convalida los comicios del 6 de diciembre del 2020.

«La Dictadura nombra al candidato perdedor como “ Protector” y le quita las competencias, los recursos y las finanzas al electo popularmente para dárselo al derrotado, desconociendo la voluntad popular. Así hizo con la AN , ese mismo diciembre nombró Ilegalmente un TSJ para que desconociera a la Asamblea del pueblo. Anularon las elecciones de Amazonas, han emitido 132 sentencias anulando las actuaciones de la AN y quitándoles competencias, 36 diputados allanados ilegalmente. 3 Diputados actualmente siguen presos, 127 diputados agredidos, asalto por civiles armados a la AN , nombraron inconstitucionalmente una ANC para usurpar las funciones de la AN legítima, tomaron por la fuerza con las Fuerzas Armadas la sede del Parlamento, nos dejaron sin presupuesto», recalcó.

«Por último nombraron sin tener los votos a una Junta Directiva conformada por corruptos que se vendieron a la Dictadura. Por lo tanto, mi posición firme e indeclinable de no votar hasta que se restablezca el Orden Constitucional y el Edo de Derecho», sentenció.

Para el diputado no es suficiente Votar, hay que elegir. «Por eso, no convalides el Fraude La Farsa electoral del 06 de Diciembre. Solo le estarías dando visos de legalidad al Dictador», finalizó.