El diputado Lawrence Castro (VP-Mérida) dijo este viernes que la renuncia de Rafael Simón Jiménez ante el CNE es muestra del «fraude» que planean realizar con las parlamentarias del 6 de diciembre. Estimó que los venezolanos deben exigir verdaderas condiciones y garantías para elecciones.

«Es evidente que esto es un desastre institucional que ha sido promovido e impulsado desde la dictadura, tratando de confundir al mundo imponiendo una elección a trocha y mocha, es lamentable que un personaje de la política como Rafael Simón Jiménez se haya prestado para esto y luego haya tenido que renunciar», declaró según nota de prensa.

«Observamos el carácter irresponsable de quienes están llevando el tema del CNE, vemos a un grupo que intercambia barajitas y posiciones para tratar de facilitar que se adhieran al proceso electoral pequeñas partes, sin duda alguna, atentan contra la participación mayoritaria que está representada en el Parlamento y de los partidos que han sido secuestrado mediante decisiones ilegales que solo apuntan hacia la proscripción de las organizaciones políticas», reprochó.

El parlamentario refirió a quienes intentan mediante engaños hacerle creer a los venezolanos que los partidos del G4 irán a las supuestas parlamentarias y dijo: quienes están buscando individuos para tratar de darle credibilidad a esta farsa han quedado muy mal, porque no han podido arrastrar a nadie a esta propuesta que obviamente no tiene asidero legal. El pueblo no les tiene confianza y sabe que están haciendo una triquiñuela encima de la otra, con el único objetivo de satisfacer a la dictadura e intentar salvar su pellejo y su postura.

A la vez que enfatizó que el país necesita ir a elecciones «bajo condiciones reales, necesita que los poderes públicos sean renovados. Que el país sea la prioridad y no el control político de una tendencia por encima de los venezolanos. El mundo requiere que Venezuela avance a resolver su problema. Lo mejor que podría hacer Maduro es suspender esta farsa para detener el ridículo que harán en diciembre y el descalabro institucional del país».

«Es necesario generar herramientas y propuestas serias a lo interno del país que permitan que haya mayor efectividad de la comunidad en la presión o mediación para lograr unas elecciones libres, justas y verificables, dónde hayan garantías constitucionales».

Al tiempo que rechazó «estos personeros que no son de los partidos, que han secuestrado a las toldas, diciendo de manera falsa que las organizaciones políticas van a participar son los que forman parte de la payasada de los alacranes y la mesita. Están diciendo que van a sacar cada uno su plancha y solo juegan a que el Psuv tenga el 90% de los curules para tratar de congraciarse con Maduro».

«Exhortamos al país a repudiar esta elección y a exigir garantías constitucionales para que haya una elección donde todos nos veamos reflejados. Lamentamos que este proceso lo sigan utilizando a costilla de la muerte de los venezolanos», concluyó.