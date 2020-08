Daniela Cabello, hija de Diosdado Cabello, difundió una nuevo foto de su padre a través de la historia de Instagram, acompañados de otras 3 personas. La pasada semana, el chavista dijo que ya había recibido el alta médica por coronavirus.

En una de las imágenes, el primer vicepresidente del Psuv aparece recostado en un mueble.

Por su parte la esposa de Cabello, Marleny Contreras, también publicó dicha fotografía en Twitter para celebrar su aniversario: «Hoy miércoles 12 de agosto estamos cumpliendo 31 años de casados. Agradezco a Dios por la oportunidad de estar juntos, sanos y darnos el regalo más grande: nuestra hermosa familia. Feliz aniversario. Te amo Diosdado Cabello».

Cabello había reaparecido la semana pasada en un video, presuntamente desde el Hospital Militar, donde dijo «un mes después», refiriéndose a que cumplía un mes tras padecer la enfermedad.

El presidente de la ANC anunció el 9 de julio que había contraído la enfermedad, y desde entonces no se había dejado ver hasta la semana pasada.

El número dos del chavismo había mantenido un contacto telefónico con Nicolás Maduro el 3 de agosto a través de VTV, pero se especuló mucho sobre si era él debido a su irreconocible voz.

Cabello posteó en Twitter por última vez ayer cuando dijo: «Buenos días queridos y queridas hermanas. Un abrazo grande. Deseando para ustedes lo mejor. Por aquí seguimos avanzando en nombre de Dios. Pido por favor no descuidarse para nada. extremar las medidas de prevención. Si no hay necesidad no te expongas. Nosotros venceremos».

