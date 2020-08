El exembajador Diego Arria expresó que al manifiesto de 27 partidos de oposición anunciando que no participarán en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre le faltó contundencia y precisión. Agregó que el mayor error que ha cometido Juan Guaidó es dejarse secuestrar por los partidos del G4.

En conversación telefónica con ND, Arria negó tener información sobre una posible negociación entre opositores y delegados de Maduro, auspiciadas por Noruega, aunque condenó que el diputado Stalin González (UNT – Caracas) ha estado «cercano» a los noruegos.

Usted junto a otros manifestó su rechazo a nuevas rondas de negociaciones entre la oposición y el madurismo. Tiene conocimiento de qué esto siga ocurriendo, aun cuando Guaidó ha descartado esa opción.

– No, no tengo conocimiento directo, pero sigo viendo que Stalin González, que fue su representante en las conversaciones en Oslo, aparece cercano a los noruegos.

– No tenemos información precisa. Pero yo he participado en muchos proceso de negociaciones en el mundo y la primera regla es que todo el mundo sepa con transparencia que estás iniciado un proceso, lo que no significa que relates el proceso. Pero todo el mundo debe saber que estás negociando o no.

– La transparencia es fundamental y eso ha sido inexistente desde la primera reunión en República Dominicana, de la cual nos enteramos por el Miami Herald.

¿Cuál es la razón para ocultar estos diálogos que deberían ser transparentes como usted indica?

– Creo que una de las características del manejo del gobierno colegiado interino, que tiene un ejecutivo especie de primer ministro que es Leopoldo López, es la soberbia. Quiero decir que esto impide aprender, consultar y ser franco.

Usted ha reiterado qué la salida de Maduro solo pasa por el cese de la usurpación. ¿Por qué no se ha logrado? ¿Qué hace falta para que esto ocurra finalmente?

– Esta es una pregunta atómica (risas). Yo creo que cuando hay una corporación criminal que tiene secuestrado a un país y a su gente, lo que ocurre no es una usurpación, sino un secuestro del país. Yo prefiero hablar de desalojo de un narco régimen para rescatar la libertad y lo primero es demostrar credibilidad, compromiso y seriedad ante el país. Demostrar que lo único que te mueve realmente es el rescate de la libertad. Y este no ha sido el caso.

– El principal obstáculo fue en 2015 cuando los venezolanos votamos por la unidad y fuimos engañados por los partidos. Porque al día siguiente cogieron una tijera y picaron en 4 pedazos a la unidad, porque realmente no querían la unidad, sino cada uno su espacio, buscaban el fraccionamiento de la voluntad de los venezolanos. En 2015 hundieron a la unidad.

¿Cuál es el mayor error qué ha cometido Guaidó hasta ahora

– El primero error que ha cometido es aceptar ser secuestrado por el G4, porque la constitución venezolana solo lo reconoce a él como presidente interino, no a un gobierno colegiado, no a Leopoldo López como coordinador del gobierno central. Al único que reconoce es a Guaidó como presidente del gobierno interino y él dejó que le arrebataran ese derecho.

Sin elecciones y con la calle trancada debido a la pandemia, ¿qué podría hacer el venezolano de a pie para manifestar contra Maduro ¿Qué hacer tras la abstención?

– Cuando una sociedad no tiene razones para estar inspirada ni motivada no se manifiesta. Ese es el problema central que tenemos. Los venezolanos no están inspirados por la falta de liderazgo real. Porque en medio de una abundancia de dirigentes hay una ausencia de liderazgo real.

¿Qué prevé usted que pase con el gobierno interino tras las elecciones del 6 de diciembre?

-Los partidos que forman parte del gobierno interino han dicho que no van a participar. A mí me hubiera gustado que la declaración hubiera sido más precisa, ya que algunos interpretan que es así, que no van a ir, pero si se abre una posibilidad para participar, que más o menos sea conveniente participaríamos. No ha sido tan tajante y tan definitiva como debería ser según el caso.

– La declaración es un mensaje al régimen: bueno si abren una puerta o una ventana estaríamos dispuestos a participar.

– No se trata de abrir una ventana sino de la puerta principal para que el régimen salga del país. Es preocupante que el país caiga en el modo de la resignación, porque la resignación es una entrega voluntaria o forzada a tu enemigo, y ese para mí es el antepenúltimo capítulo de una perpetuación de la corporación criminal que tenemos en Venezuela, esa es la principal lucha que debemos dar.