La diputada Delsa Solórzano (EC-Miranda) dijo este viernes que en los próximos días los partidos que apoyan a Juan Guaidó anunciarán una nueva estrategia para sacar a Maduro del poder.

«Para nosotros, la solución en Venezuela es clara: salir del régimen. Y con las elecciones fraudulentas de diciembre, no se logrará eso. Nosotros tenemos que trazar una nueva ruta, una nueva estrategia que debe llevar a la salida de la dictadura, el cambio en Venezuela. Y eso se debe hacer en unidad», declaró en entrevista concedida a La Gran Aldea.

«En los próximos días se comunicará una estrategia de la unidad», anunció. «El único ente legítimo que hay hoy en Venezuela es la AN, y dentro de ella hacemos vida diferentes organizaciones, y todos hemos decidido no acompañar el fraude electoral», reiteró.

Asimismo, expresó que Juan Guaidó no está en el exilio y que es momento de que todos los partidos se unan para lograr la salida de Maduro. «No veo, en lo más mínimo, un Gobierno Interino en el exilio. El presidente Guaidó no está ni en la clandestinidad ni en el exilio. Está donde tiene que estar, luchando por Venezuela. Los debates que tenemos que dar, son a lo interno de los partidos políticos. Hay liderazgos muy legítimos en Venezuela, con derechos a aspiraciones personales. Yo las tengo. Pero este es el momento de la unidad».

Señaló a quienes decidan participar en las parlamentarias: Quien tome la decisión de participar en el fraude electoral, pues allá ellos con su conciencia.

«Para muchos ha sido más fácil meterse a ‘alacrán’. Eso no es honesto. Ayer me hablaban de este señor que decidió renunciar al CNE, pero uno no puede se honesto un día y otro no. Quien hoy se preste a participar en el fraude, únicamente busca legitimar a Maduro»», condenó.

Solórzano recordó que hoy el diputado Juan Requesens cumple 2 años preso. «Enfrentar una dictadura es sumamente difícil, y nosotros lo hemos hecho de manera consciente. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. De los diputados que fuimos electos por Miranda, apenas cuatro no estamos exiliados, presos o refugiados en una embajada».

Sobre su oficio como parlamentaria, aseveró que ella y sus colegas siguen «conectando con las comunidades a pesar de la pandemia y lo riesgoso que es. Hay que seguir dando la cara y poniendo el pecho, porque Venezuela bien lo vale. No hay un divorcio entre la necesidad de un ciudadano y el de los dirigentes. A eso hay que sumar al G2 cubano inventando cosas, sembrando desesperanza».

«En la unidad estamos trabajando en las alternativas de protesta, teniendo en cuenta la irresponsabilidad del régimen, en el trato de la pandemia».