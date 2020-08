El ex candidato presidencial Henrique Capriles reclamó este domingo a Nicolás Maduro el mantener al país en una cuarentena, flexibilizada o no, sin ayudar económicamente a los más necesitados. Y eso, de acuerdo con ex gobernador, tiene una consecuencia: Gente en la calle.

Para demostrarlo publicó un video de hoy en Charallave.

«Hoy Maduro, según, anunciará “flexibilización de la cuarentena”. Hoy en Charallave; la cuarentena hace rato no existe! ¡No hay cómo sostenerla en semejante crisis económica! ¿Dónde están las medidas para atender a la gente y ocuparse del sistema de salud? La pandemia cada día peor!».