El presidente nacional de Copei, Miguel Salazar, respaldó la posición de la Conferencia Episcopal sobre las parlamentarias, ya que comparten “cada uno de los lineamientos” expuestos por la CEV en su comunicado que ha sido respaldado por unos y cuestionado por otros.

“Copei como organización Demócrata Cristiana, comparte los lineamientos y cada uno de los puntos que expone la Conferencia Episcopal Venezolana, considerando que la salida al cambio que requiere el país, debe ser por la vía democrática y constitucional teniendo presente –en primer lugar- las necesidades por las cuales atraviesan nuestra gente en todo el territorio nacional”, dijo Salazar.

Agregó que la Iglesia siempre ha sido garante de la democracia y el bienestar del pueblo venezolano. “La Iglesia siempre ha sido una institución imparcial en cuanto temas políticos; en esta oportunidad hacen un llamado a votar para el bien común, reconociendo la vocación democrática de los venezolanos, y siendo el sufragio masivo la forma de protesta más civilizada y coherente en estos tiempos de tantas necesidades y precariedad en el país”.

En ese sentido, Salazar recalcó que Copei ya comenzó el proceso para la inscripción de candidatos a diputados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y manifestó que a la fecha, se han logrado acuerdos importantes con otras organizaciones políticas para la escogencia de hombres y mujeres líderes oriundos de cada localidad, con el objetivo de promover la participación y aportar soluciones reales a los venezolanos.

“Ya tenemos varios nombres que anunciaremos en los próximos días, candidaturas que vamos a apoyar, personas que han mostrado su interés en buscar la resolución a los problemas de la gente, personas que realmente se encarguen de legislar, de ejercer funciones sobre el control del gobierno y la administración pública”.

Acotó que la Asamblea Nacional no es un lugar para medir fuerzas a través de insultos y descalificaciones entre dos bandos o dos posiciones políticas, como se ha evidenciado en los últimos años; “debemos rescatar la esencia del Parlamento como órgano unicameral que ejerce el poder legislativo en el país de manera constitucional, es el momento de comenzar a darle seriedad a las cosas, recobrar la institucionalidad de todos los entes, de empezar a cumplirle a los venezolanos, no con palabras y cosas que desean escuchar, sino con hechos, con la verdad por delante. La realidad nos ha demostrado que no existen fórmulas secretas ni actos de magia para resolver los problemas del país, para ello se necesita voluntad y participación de todos”, concluyó Miguel Salazar.

Nota de prensa