El secretario general nacional de Copei, Juan Carlos Alvarado, reiteró este jueves que participarán en las parlamentarias del 6 de diciembre ya que es “importante participar” en ellas, contrario a los 27 partidos opositores que han decidido no acudir a este proceso por no haber condiciones.

“Distintas organizaciones políticas hemos venido trabajando con la intención de conseguir acuerdos que tanto reclama el pueblo venezolano, en la búsqueda de la resolución de sus problemas; y en la medida en que participemos, en esa misma medida tendremos mayor oportunidad para lograr el cambio que necesita el país”, dijo Alvarado.

Señaló que cada vez que se ha presentado un escenario real y posible para lograr cambiar la política del sistema de gobierno, Copei ha participado de manera firme y convencidos de los lineamientos democráticos y constitucionales.

Igualmente recordó que las condiciones electorales de los últimos 20 años no han sido impedimento para lograr la victoria, siempre y cuando se ha participado de manera unida y organizada, pensando en el bien común y no en el particular.

“El partido de gobierno, de alguna manera siempre ha actuado con un cierto ventajismo y para nosotros –desde la oposición- eso no ha sido un impedimento para seguir dando la pelea y la batalla en donde sabemos darla, que es en el escenario electoral; hemos logrado victorias importante, y las veces que los hemos afrontado ha sido cuando vamos unidos”.

Aseveró que las venideras elecciones los ha llevado a evaluar con total desprendimiento y responsabilidad, los nombres de hombres y mujeres con trabajo y liderazgo en cada uno de las localidades del país.

“En Copei hemos venido promoviendo y predicando que debe existir un espíritu de unidad y de desprendimiento por parte de todas las organizaciones políticas, que de alguna manera u otra, estamos convencidos que la vía debe ser pacífica, constitucional y sobre todo electoral; sin vender falsas expectativas, ni ningún otro mecanismo que parezca mágico e inmediato para generar el cambio que realmente no va a existir”.

Finalmente recordó que a partir del 10 de agosto la tolda verde estará realizando las inscripciones de 277 candidatos a diputados y 277 suplentes para las elecciones del 6D. “Como autoridad de Copei estoy convencido de que debemos aprovechar las oportunidades cada vez que se presenten y afrontar la posibilidad de brindar un mejor futuro para los venezolanos; por eso nuestro llamado es y siempre será, a participar en las elecciones parlamentarias”.