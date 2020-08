El presidente nacional de Copei, Miguel Salazar, consideró este jueves que el llamado a la unidad hecho por Juan Guaidó a políticos como María Corina Machado, Henrique Capriles, Antonio Ledezma, Leopoldo López, entre otros, debió tener un «mayor alcance».

«Esos convocados a los que hizo referencia Guaidó no son los únicos que le hacen oposición al gobierno; pero igual espero a que por lo menos se escuchen entre ellos mismos y luego vengan a conversar con nosotros, para que juntos, con el único instrumento que poseemos, que es el voto, logremos recuperar el camino democrático y salir de manera definitiva del desastre donde está sumergida la nación», expresó.

Por otro lado, Salazar manifestó que los venezolanos llevan años tratando de sobrevivir y haciendo maromas para poder llevar el pan a su familia con un sueldo mínimo que no alcanza ni para lo más básico.

«Cada persona que vive en Venezuela está tratando de sobrevivir, es muy poco lo que aporta el salario mínimo y los bonos que dan para mantener a las familias; nosotros en Copei estamos seguros que ante el descontento general contra el gobierno de turno, la solución es ir a votar, porque con el voto tienes la posibilidad de dar el poder a otros que mejoren tu calidad de vida», dijo Salazar.

A su juicio, si todas las personas que sufren los embates de la falta de agua, los constantes cortes de electricidad, de los precarios servicios sanitarios, del alto costo de la vida, salieran a votar el próximo 6 de diciembre en contra de Nicolás Maduro y su gente, «esa sería la demostración de rechazo más grande que sienten los venezolanos ante este gobierno, es esa la lección más grande que pudiéramos darle en años, no son las sanciones internacionales las que acabarán con su gobierno, es el rechazo de la gente que dejó de apoyarlo por no resolver los problemas, sino por el contrario, se ha encargado de agravarlos».

Según Miguel Salazar, los primeros descontentos se encuentran en las filas del Psuv (Partido Socialista Unido de Venezuela), «a quien dejó de atender desde hace mucho tiempo y por el desastre administrativo que hay no reciben las cuatro lochas del gobierno, no les llega las Cajas Clap, no hay gas, ni gasolina y la devaluación constante atenta día a día con su existencia».

Recalcó que el deber de la oposición en Venezuela, y de todo político en general, es transformar las frustraciones que este gobierno produce, en votos en su contra. «Debemos activarnos hacia la organización comunitaria del voto y eso solo es posible, si el ciudadano entiende su responsabilidad ante el país y ante su familia y no ante un partido político o líder de la oposición en particular».

Nota de prensa