El presidente nacional de Copei, Miguel Salazar, indicó este martes que están decididos a dar batalla «en el terreno que sea» pero siempre “apegado a la Constitución”, luego que 27 partidos políticos emitieran un comunicado donde informan que no participaran en las parlamentarias del 6 de diciembre.

“Copei hay uno solo y ha mostrado su talante democrático por más de siete décadas; hoy más que nunca estamos convencidos de nuestro deber de votar si realmente queremos un cambio para el país; el no participar solo atornillará en el poder al gobierno de Nicolás Maduro, ¿o acaso ese no fue el error que se cometió en el año 2005 cuando un grupo de opositores llamó a la abstención? ¿y qué pasó?, Han pasado 15 años y el régimen sigue en el poder”, recordó Miguel Salazar.

Aseguró que la única manera de salir de la crisis en Venezuela es participando, es dando la batalla en el mismo terreno. “Es muy fácil comportarse como un subversivo desde el exterior, por redes sociales; pero lo cierto es que quienes estamos dentro de nuestro país, ese que no pensamos abandonar por ninguna razón, es que vamos a seguir luchando desde aquí adentro”.

Señaló que hay muchas interrogantes con respecto a votar o no en las próximas elecciones; “En Copei consideramos que no podemos seguir cometiendo los errores del pasado, cuesta creer que aún hay personas que creen que con la abstención vamos a salir del gobierno; es momento de pisar tierra, dejar los intereses particulares y pensar en la gente, en el presente y futuro del país”.

Aseveró que el llamado de Copei sigue siendo hacia la participación política, e invitó a reflexionar sobre esta nueva oportunidad que se presenta a los venezolanos que realmente desean un cambio en la política del país. “Me gustaría que los que hoy llaman a la abstención me respondan qué se logró en el 2005 cuando no se fue a votar, ¿fueron nulas esas elecciones del 2005? ¿Cambió algo en Venezuela, o empeoró la situación? Me gustaría saber cuáles son las razones y qué propuestas ofrecen los abstencionistas para no acudir a votar el 6 de diciembre”.

En ese orden de ideas, anunció que entre el 10 y el 19 de agosto del año en curso, la tolda verde estará haciendo las postulaciones correspondientes a las elecciones del 6D, y aseguró que se están haciendo todos los esfuerzos con diferentes organizaciones políticas, para llevar candidaturas unitarias en todo el país.

A su juicio, no se pueden seguir creando falsas expectativas en torno a una invasión extranjera y en soluciones mágicas que van a ocurrir de un día para otro. “Debemos enfocarnos en una transición; donde hay que negociar, dialogar, debatir desde las ideas concretas, haciendo propuestas ejecutables a corto y mediano plazo para poder salir de la crisis”.

Añadió Salazar, que tanto personas que se consideran del oficialismo como de la oposición, padecen los mismos problemas del país, “ya no se trata de estratos sociales, de creencias o afinidad política; la falta de servicios públicos, el alto costo de la vida, la falta de gasolina, transporte y servicios sanitarios lo padecemos todos, y si no nos ponemos de acuerdo, no vamos a avanzar, seguiremos en el mismo atolladero de hace 20 años, de las malas políticas que han perjudicado a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables”.

Nota de prensa