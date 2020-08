El constituyentista Néstor Francia expresó este martes que no fue consultado sobre el desenlace de la asamblea nacional constituyente en diciembre, y dijo que se enteró por televisión cuando lo anunció Nicolás Maduro este lunes. Además indicó que las elecciones parlamentarias “están hechas” para que gane el Psuv “aún siendo minoría”.

“Me enteré por televisión de que la ANC permanecerá hasta diciembre. Soy Constituyente y no he sido consultado. Si existe un proyecto de Constitución es un secreto muy bien guardado. En el chavismo se ha impuesto la frase ‘lo que diga Nicolás’”, afirmó Francia al programa de Vladimir Villegas en Unión Radio.

El politólogo aseveró que “la Constituyente ha sido un experimento inútil. En la ANC y en la AN se toman decisiones en cenáculos. Estas elecciones de diciembre están hechas para que gane el Psuv aún siendo minoría”.

Ante la pregunta de si sigue siendo chavista, Francia responde que “me dejé de los ‘ismos’. Eso le ha hecho mucho daño al país”.

“El país no puede seguir atenazado entre dos opciones radicales. Hace falta construir una gran alianza de centro izquierda, PPT, PCV, MAS, Soluciones, Avanzada Progresista, con un programa mínimo. No podemos seguir atenazados entre Delcy Rodríguez y Lester Toledo”, acotó.

Finalmente, Francia dijo que “la cadena de ayer fue una completa violación a las leyes electorales. No se puede presentar un comando de campaña del Psuv en el canal del Estado. Hay que ver cómo han terminado las dictaduras partidistas. No puede haber persecución a quien piense distinto. Maduro me faltó el respeto al llamarme loco, en cadena nacional. Eso me da libertad para decir lo que quiera. La obsecuencia es una costumbre del chavismo”.