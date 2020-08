La Conferencia Episcopal Venezolana se pronunció este martes sobre las elecciones parlamentarias y aseveró que pese a las irregularidades que rodean el proceso electoral la estrategia de abstención «no basta».

«Somos conscientes de las irregularidades que se han cometido hasta ahora en el proceso de convocatoria y preparación de este evento electoral, desde la designación de los directivos del CNE, la confiscación de algunos partidos políticos, habilitación de candidatos, amenazas (…) ante esto, un grupo importante de líderes y de partidos políticos ha expresado su voluntad de no participar en las elecciones. Esto no basta, deben asumir la responsabilidad de buscar salidas y generar propuestas para el pueblo (…)», suscribe el documento publicado en Twitter.

«Esta decisión de abstenerse priva a los ciudadanos venezolanos del instrumento válido para defender sus derechos en la AN. No participar en las elecciones parlamentarias y el llamado a la abstención lleva a la inmovilización, al abandono de la acción política y a renunciar a mostrar las propias fuerzas. Algo semejante pasó en diciembre de 2005, y no tuvo ningún resultado positivo».

«A pesar de las irregularidades, la participación masiva del pueblo es necesaria y podrá vencer los intentos totalitarios y el ventajismo de parte del gobierno», agregan.

El comunicado concluye considerando que el momento actual exige la participación plena y libre de todos los paridos y movimientos políticos».