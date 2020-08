El CNE se pronunció tras la renuncia de Rafael Simón Jiménez y destacó que el mismo exrector dijo que las parlamentarias están «absolutamente» encaminadas y que este hecho no tiene porque comprometer el proceso electoral.

«La renuncia del exrector no afectará el desarrollo del proceso electoral. Jiménez afirmó: está absolutamente encaminado y no está sujeto a retraso. Todo lo que se pueda flexibilizar se tendrá que flexibilizar, pero todo va sobre ruedas con la inspección y la auditoria», posteó el ente comicial en Twitter.

Señaló que según Jiménez la defensa del voto tiene tres líneas de acción: los testigos de mesa, la observación nacional por parte de organizaciones con fines políticos y la participación de los observadores internacionales. «En un país con desconfianza, con la observación y la presencia activa, beligerante en las mesas electorales, es donde se blinda el proceso electoral».

Además, subrayó que fue Jiménez quien destacó la buena relación que mantuvo con la directiva del CNE. «Debo reconocer que hemos tenido la mejor relación, no he recibido sino atenciones y buen trato. Cuando hemos tenido que coincidir, hemos coincidido y cuando hemos tenido que divergir, hemos divergido».

El exvicepresidente del CNE, Rafael Simón Jiménez, desmintió este jueves que su renuncia al poder electoral tenga que ver con una supuesta postulación a diputado como se ha comentado, aunque no descartó que esto pueda «surgir en el camino».

