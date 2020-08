Iris De Franca, secretaria general de Cambiemos Movimiento Ciudadano y Miembro de la Dirección Nacional, informó este miércoles que la oposición que ha dicho que irá a parlamentarias, está trabajando en una gran alianza de organizaciones políticas para presentarle al país una plancha única.

«Hemos pasado las últimas semanas en reuniones y acercamientos entre las organizaciones políticas opositoras, tratando de construir una gran alianza electoral que presente candidatos únicos en todos los circuitos y en todas las listas del país. Hemos avanzado mucho, y seguiremos trabajando porque entendemos la responsabilidad que tenemos con los Electores» dijo según nota de prensa.

Consideró que las elecciones parlamentarias son una gran oportunidad para la oposición reorganizarse y enfrentar a Maduro; hace un llamado a todos los dirigentes políticos de la oposición a pensar en la ciudadanía y en el futuro del país. «Las estrategias de los últimos 2 años han fallado, solo le han dado más oxígeno al gobierno quien arremete en contra de los venezolanos sin piedad alguna; al presionar con sanciones a Maduro estamos presionando también a nuestra gente y las obligamos a vivir en la miseria. La oposición necesita retomar la brújula, plantear nuevas estrategias, no podemos ser cómplices de la destrucción de nuestro pueblo; está elección es una oportunidad clave para los que adversamos al Gobierno de Maduro, podemos reorganizarnos y luchar junto a los ciudadanos por la restitución plena de nuestros derechos y de la democracia… Debemos pensar en nuestro futuro y el nuestros hijos».

Además, instó a los actuales diputados de la AN a participar y no ser partícipes de nuevas violaciones a la constitución: no pueden quedarse sentados viendo cómo nos arrebatan el poder legislativo y menos para violar la Constitución con una supuesta continuidad administrativa que no existe; nuestra carta magna debe dejar de ser una plastilina que todos amoldan según sus intereses particulares.

También aseguró que las organizaciones políticas están haciendo seguimiento a los casos de covid-10 en el país desde el primer día y que han realizado propuestas puntuales al CNE respecto a las medidas de bioseguridad que se deben tomar para garantizar que las elecciones se lleven a cabo sin exponer a la ciudadanía al contagio. Catálogo como «desastrosas» las medidas del Gobierno Nacional y realizó un llamado a las autoridades a «escuchar alternativas y tomar ejemplos de otras naciones».

«Todos hemos Sido afectados por las consecuencias de esta Pandemia, es una realidad mundial que ha traído consecuencias para la población en general; sabemos además la situación precaria que atraviesa nuestro país y que Maduro no ha manejado correctamente el protocolo. Hemos realizado propuestas puntuales sobre las medidas de bioseguridad que deben ser tomadas durante el proceso electoral, tomando como ejemplo otras naciones que han llevado adelante elecciones en medio de la pandemia; esperamos que estás propuestas sean consideradas para poder garantizar no solo el derecho al voto de los ciudadanos sino también evitar los contagios».

Nota de prensa.