El exembajador/AN en Colombia Humberto Calderón Berti asegura que los países de la región están en contra de una intervención militar en Venezuela pero no de una intervención humanitaria porque «esto es un Estado Fallido».

En entrevista exclusiva concedida a ND, Calderón Berti también se refirió al documento de los 27 partidos que llama a la abstención y enfatizó que la abstención no es suficiente.

«Hace falta una estrategia. La oposición debe centrar sus esfuerzos en ofrecer una salida confiable. Debe pasar de la mera abstención a una proposición encaminada a subsanar todos los errores que tiene el sistema actual, corregir las carencias porque nadie puede asistir así a elecciones».

Recordó que la comunidad internacional está consciente de que estas elecciones no cuentan con las garantías necesarias. «Cuando explicas la situación actual todos llegan a la misma conclusión: no es posible participar en estas condiciones. La comunidad internacional está al pendiente del caso y sabe que no podemos ir a ciegas a este proceso».

Calderón Berti defendió la propuesta de extender el período de la AN. «Si no hay elecciones no quedará otra que extender el período de vigencia de la AN hasta tanto existan unas elecciones transparentes, confiables y que le permitan a la gente saber que la intención de voto que van a expresar en las urnas es lo que se verá reflejado. De lo contrario, es básicamente caer en el juego del régimen de ganar tiempo. Ellos saben que Guaidó cuenta con el reconocimiento de más de 60 países y que la AN es la única instancia legal que hay en el país, el régimen solo busca una cuestión a fin al régimen», sentenció.

Sobre si la comunidad europea seguirá reconociendo a Guaidó, tras el anuncio de los Estados Unidos de hacerlo, el expresidente de Pdvsa dijo: «no lo sé, pero la respuesta puede estar dada en que sino hay una elección confiable y transparente la comunidad internacional debe seguir reconociendo al gobierno interino de Guaido».

A Calderón Berti le preguntamos si la estrategia propuesta por la Fracción 16-J para lograr el cese de la usurpación – con la invocación del TIAR – era suficiente, dado que ningún país de la región parecería dispuesta a participar en una intervención en Venezuela.

«La comunidad internacional y en general, los países de América Latina son muy reacios a una eventual invasión militar, pero lo que se plantea en Venezuela es muy distinto. Es que exista una intervención humanitaria porque no es poco lo que está viviendo la gente en Venezuela. Hay un desastre por no tener un sistema sanitario que pueda ayudar a la población; siguen las carencias de comida, de medicina; agua; electricidad. No existe unas condiciones de vida porque esto es un Estado fallido».

Relación con Guaidó y el gobierno interino

Sobre su relación con Guaidó, señaló que no tiene contacto con él desde junio de 2019 y recordó que ha reiterado en muchas oportunidades que el gobierno interino debe hacer lo que hace cualquier gobierno: dar explicaciones de sus actuaciones.

«Todo debe ser transparente. El manejo de los recursos por muy escasos que sean deben ser manejados con transparencia. En 2019 cuando denuncié irregularidades, no me refería a la ayuda humanitaria per se, sino a la ayuda que se recibía desde Caracas, a gente que había sido designada para que atendieran el problema de los militares que habían cruzado la frontera. La mayoría de esos militares estaba siendo protegida por Acnur y el gobierno colombiano. Yo cumplí con mi deber en aquel momento e hice una denuncia formal en la fiscalía colombiana y no se ha producido la respuesta».

«Sobre Monómeros no participé sino en el proceso que llevó a la toma de Monómeros. Se me pidió opinión en la designación de la primera junta, pero de esa junta directiva no queda nadie y me ha parecido impropio que se repartieron los cargos de la junta directiva y niveles gerenciales de la primera línea entre los partidos que conforman el G4. Eso ha sido para mí impropio. No ha debido ocurrir porque si se le está diciendo al país que se quiere una administración distinta eso se demuestra con los hechos y no con palabras», fustigó.

Calderón Berti apuntó que con Tomás Guanipa (actual embajador/AN en Colombia) mantiene una relación cordial porque fue amigo de su padre, al igual que con Julio Borges, con quien sostuvo una amistad cercana mientras estuvo viviendo en Bogotá.