El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, reapareció este lunes en videollamada con Nicolás Maduro, donde cuestionó a quienes dudaron sobre si era él en su última llamada con el mandatario chavista. «¿Ahora me conocen todos?», preguntó.

«Yo ahorita no tengo ánimos de responderles a los que decían «ese no es Diosdado». ¿Ahora me conocen todos?… Yo estuve en un hospital público. Mi tratamiento fue en un hospital público. Gracias al esfuerzo de los médicos y al Gobierno por traer las medicinas», indicó Cabello en una conferencia virtual del Psuv.

Cabello se contagió a inicios de julio y desde entonces se había especulado sobre salud en redes sociales tras varios días sin dejarse ver.

En ese sentido llamó a la población a cuidarse del Covid-19. «Es muy peligrosa esta enfermedad, con situaciones que dejamos de controlar nosotros. No es fácil esta recuperación. Uno ni habla. Se burlaban cuando salí por teléfono. Se les olvida que eso es consecuencia de la enfermedad».

«Hay que hacerle caso a los médicos. Enfermeras. A la familia. Ya estamos recuperados gracias a Dios. Ya estamos en el camino para ir recuperándonos… Vamos ganando esta batalla a sangre, sudor y lágrima», apuntó el presidente de la Constituyente.

Asimismo adelantó que su programa, Con el Mazo Dando, volverá «en unos 15 días» pero que no tendría la misma duración por temas de la recuperación.

En cuanto al fallecimiento de Darío Vivas, puntualizó que este era «un caballero de la política. Incansable. No se rendía nunca».