José Bernabé Gutiérrez, quien fue designado como secretario general de AD, vaticinó este miércoles una victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias de diciembre y dijo que desde ahí harían “política con P mayúscula” y no se dejarían “calentar los oídos”.

“Vamos a ganar las elecciones. En el caso de AD. Hay una mentalidad distinta, para hacer política con P mayúscula, no para dejarnos calentar los oídos y el dirigente político se deja llevar y actúa en esa función. Les hemos ganado y les vamos a ganar. Este gobierno va a ser derrotado de nuevo y a la comunidad internacional les digo que estén pendientes. No tengan duda alguna de que vamos a ganar. Quien ordene que haya abstención es porque no cree en el pueblo venezolano”, dijo Gutiérrez.

Indicó que la tolda blanca no se iba a salir más de la vía del voto y que además de las venideras legislativas, iban a participar en las elecciones de alcaldes y gobernadores, así como de concejales y legisladores estadales del año que viene.

Sobre la unión de partidos, señaló: “Estamos haciendo el gran esfuerzo de una unidad de partidos políticos y sino, habrá una polarización entre el gobierno y el pueblo que va a ver que hay una oposición donde todos están coincidiendo”.

También adelantó que se iba a postular como candidato a un curul en la AN, porque de acuerdo a las normas del partido, el secretario general debe formar parte de la representación adeca en el Parlamento.

Así las cosas, indicó que “vamos a trabajar de acuerdo al mandato venezolano de que esa asamblea no esté a merced de Maduro. Vamos a tomar la responsabilidad de un Poder Legislativo”.

“Hemos participado en peores condiciones”

Gutiérrez defendió que este año se participe en las elecciones porque, a su juicio, “en las peores condiciones o las más adversas, hemos participado”.

“Conozco los movimientos de la política venezolana e internacional y de los que vienen pretendiendo tener injerencia. Este es un problema de los venezolanos. Hemos pedido condiciones, pero en las peores condiciones o las más adversas, hemos participado. Aquí se ha ganado y se ha perdido y en 2015 fuimos a un proceso electoral con las condiciones más adversas posibles y ganamos”, indicó.

No obstante, aclaró que aunque se esté concurriendo en esas parlamentarias “no quiere decir que estemos de acuerdo con todo lo que allí se está haciendo, ¿pero qué hacemos? ¿No concurrimos? ¿Le vamos a entregar la AN al gobierno como en el 2005?”.

“¿Qué es lo que se pretende? ¿Argumentar las mismas expectativas? ¿Dónde estaría la solución a este problema?”, cuestionó, entrevistado en Primera Página.

Situación en La Florida

Bernabé Gutiérrez también hizo referencia a la situación en La Florida, donde queda la casa de AD, y en donde el lunes se registró una situación irregular que incluyó bombas lacrimógenas y hasta fuegos artificiales.

“Yo he visto esas declaraciones, además de exageradas, engañando a la militancia del partido y al pueblo venezolano. Nosotros no tomamos, rescatamos y nos instalamos como autoridades del partido en las sedes de AD donde han despachado todas las autoridades del partido desde su fundación”, indicó.

A su juicio, las dos sedes, tanto en La Florida como en El Paraíso “estaban en estado de abandono”.

“Se llevaron sus computadoras de uso personal, sus cafeteras, sus cajas fuertes que tenían allí, se llevaron todo y dejaron el partido sin luz, sin agua, dejaron de llevar alimentación al personal y ese mismo personal habló conmigo y me dio las llaves de todas las edificaciones”, indicó, como ya lo había mencionado previamente.

“Si ven bien todos los videos, ven que no hubo colectivo, no hubo funcionarios de seguridad. Vemos que las bombas no estaban de adentro hacia afuera, era de afuera hacia la casa del partido. Yo nunca he sido una persona violenta. Yo vengo de ser un secretario juvenil. Estábamos acompañados de militantes del partido, de AD. Yo dije que los que denuncian esto, vayan a los canales de televisión que puedan soportar lo que están diciendo”, señaló.