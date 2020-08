Nicolás Maduro ha establecido cambios drásticos en las políticas de su gobierno que lo alejan de la concepción del chavismo inicial y la izquierda, pero no lo ha hecho por razones ideológicas. Para el socio-director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, es simplemente un mecanismo de sobrevivencia.

“Efectivamente, el ajuste que ha venido haciendo (Nicolás) Maduro para garantizar la estabilidad de su gobierno, difiere y choca con la concepción de la izquierda. Es un ajuste que, uno de sus pilares fundamentales, es la apertura de la actividad importadora. Está pensado en garantizar abastecimiento porque no tienes la energía suficiente para permitir que se incremente la capacidad instalada de la industria. El encaje legal: tienes política de restricción de créditos para evitar que se traslade eso a presión cambiaria y ha limitado el crédito a los sectores productivos”, dijo.

“Todos esos elementos chocan con la concepción del chavismo en sus orígenes”, argumentó, y seguidamente habló de los subsidios que han venido desapareciendo “de la peor manera”.

“Mucha gente está por su cuenta. Si no tienes dinero, no tienes trabajo ni quien te ayude. No te puedes alimentar. No puedes comprar las medicinas, porque evidentemente los subsidios han desaparecido, dejando a la gente sin ningún tipo de protección porque es un país que no tiene un sistema de seguridad social sólido, que en Venezuela es mucho más dramático”, apuntó.

Y recordó que los adultos mayores no pueden garantizarse sus medicinas o la comida “y quienes trabajan no tienen el ingreso suficiente para poder garantizar todos los alimentos o bienes y servicios que su familia necesita”.

“Lo otro es una reducción brutal de gastos. El gobierno viene reduciendo de forma importante el gasto público. El Estado está desapareciendo como proveedor de bienes y servicios públicos en muchas áreas. Eso por supuesto a muchos sectores vulnerables les está afectando. Además, los empleados públicos, no les pagas bien, les pagas mal y eso genera ahorros. Sacrificas a los pensionados que tienen sueldos miserables”, añadió.

“Ha habido un cambio drástico, no por ideología, sino por garantizar sobrevivencia que choca con la concepción de todos los aliados del papel del Estado y de lo que es el modelo económico”, sugirió, entrevistado en Circuito Éxitos.

¿Una ayuda del Estado?

Consultado sobre si era factible que el gobierno ayudara a las familias como se ha hecho en otros países, sobre todo por el tema de la pandemia del Covid-19, respondió que era imposible.

“En las condiciones del Estado venezolano, desmantelado, con caída brutal en sus ingresos, sin mecanismos de ahorros, sin capacidad de levantar fondos… No puede haber apoyo a las familias. Entiendo que muchos necesitan esos $100, pero en las condiciones actuales no se puede”, asintió.

Sin embargo, asomó la posibilidad de lograrse siempre que se llegue a un mecanismo de acuerdo entre el gobierno y la oposición de Juan Guaidó, que maneja fondos en el exterior, “para dar pie a una transición ordenada que levante esquemas de sanciones”. Así, dice, “podría desarrollarse todo un programa social profundo de emergencia para ayudar a la inmensa mayoría de venezolanos que están en condiciones muy precarias”.

“Pero eso pasa por la construcción de una realidad política que lamentablemente no tenemos hoy en Venezuela. No creo que la tengamos en el corto plazo, por lo que la condición de precariedad se exacerba”, advirtió.