La empresa de energía Harvest Natural Resources, que había demandado al exministro acusado de corrupción Rafael Ramírez, retiró sorpresivamente la querella donde lo acusaba de orquestar demandas por un soborno de 10 millones de dólares para aprobar venta de activos de Venezuela.

Así lo reveló la agencia The Associated Press, que detalló que el retiro de la demanda se produjo en medio de una presentación en la Corte Federal de Houston, Texas, este miércoles. No hubo razones, de acuerdo a AP, y los abogados de la firma y del propio Ramírez no hicieron comentarios.

Harvest en 2018 ganó una sentencia en rebeldía contra Rafael Ramírez por $472 millones después de que el exfuncionario venezolano no impugnara la demanda civil. Más tarde apareció en el caso y luchó enérgicamente contra las acusaciones, logrando que se desestimara la sentencia en rebeldía.

Ramírez supervisó la industria petrolera de la OPEP durante una década como ministro de Petróleo y presidente de su compañía petrolera nacional, Pdvsa. Pero enojado se peleó con su colega socialista Nicolás Maduro mientras se desempeñaba como embajador del presidente venezolano ante las Naciones Unidas. Tras ser deportado, se exilió en Europa, aunque se desconoce su paradero exacto.

Con información de AP.