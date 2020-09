Antonia Turbay, abogada que estuvo presa desde junio de 2019 por supuesta complicidad en la fuga de Iván Simonovis, quedó en libertad este lunes tras el indulto otorgado por Nicolás Maduro a 110 personas, pese a que la defensora era la única de los indultados que desde el año pasado gozaba con una medida de excarcelación.

«Cuando uno es culpable, uno cumple su condena a lo mejor con orgullo, porque tal vez si fui a protestar contra el gobierno porque algo no me gustó, pero lo estuve injustamente por algo en lo que no tenia nada que ver, porque es que ni soy amiga de Simonovis. Sí, es mi vecino, lo apreció porque cuando él estuvo preso sentí mucha compasión por sus hijos que no tenían a su papá, pero yo no tengo nada que ver y me han alejado de mi familia», dijo Turbay entre lágrimas a los medios.