El profesor universitario William Anseume criticó este sábado que Nicolás Maduro pretenda llamar a la vuelta a clases presencial en octubre. A su juicio, no es posible. “No hay recursos para ello”, afirmó.

“Al régimen, como siempre, le escuece la educación. Entrampado ante ella y sus realidades. No tiene cómo cubrirla, por su inercia y por haber llevado, a juro, a la banca rota al Estado. No puede ofrecerla virtual porque materialmente se le imposibilita. Ni presencial”, dijo en Twitter, y seguidamente señaló: “Ahora, Maduro señala la vuelta a la educación presencial en octubre. No es posible. No hay recursos para ello: más autobuses, más aulas (con conveniente distanciación). No hay sueldos ni protección social. Representa mucho riesgo de salud y de vida para todos”.

Ayer, Maduro asomó la posibilidad de que la vuelta a clases sea presencialmente en octubre próximo, en medio de un incremento de la crisis por el coronavirus que ya suma más de 30 mil infectados en el país.

“Creo que es necesario … lo podemos hacer de manera segura, equipando las escuelas, los liceos y estableciendo franjas de estudiantes”, dijo.

Ante eso, y para Anseume, Maduro usa el poder y el Covid-19 “para manipular políticamente”.

“Las cifras engañosas y los deseos de normalidad apuntan a una sola cosa: sus elecciones fraudulentas y rechazadas por la gran mayoría dentro y fuera del país”, apuntó.

Así las cosas, el presidente de la Asociación de Profesores de la USB aseguró que “la educación venezolana tiene la obligación irrenunciable de rebelarse ante los permanentes atropellos y las manipulaciones del poder despótico en el país y contra ella”.

