El coordinador político regional de Voluntad Popular, Ángel Machado, criticó el anunció de Omar prieto sobre racionamiento eléctrico en el Zulia pues, a su juicio, no está diciendo “nada nuevo”.

“Ya ni siquiera es noticia saber que van a quitar la electricidad. Hace 155 atrás, cuando inició el confinamiento, el usurpador del Zulia dijo que estaríamos sin electricidad y ahora, vuelve con el mismo anuncio. No está diciendo nada nuevo ni algo que no hayamos vivido los zulianos en los últimos seis años”, afirmó en una nota de prensa.

Machado aseguró que los zulianos no quieren saber a qué hora se quedarán sin electricidad, sino cuando dejarán de sufrir fallas en este servicio básico.

“Los zulianos conocemos todos los horarios en los que quitan la electricidad, también conocemos las excusas que da el régimen para tratar de ocultar que son unos ineficientes e incapaces de resolver los problemas que hay en la región», enfatizó el dirigente opositor.

«Por qué el usurpador no dice que no es capaz de cumplir con los racionamientos de seis horas, en Maracaibo hay zonas como La Victoria etapa I, II y III que pasan más de ocho horas sin luz a diario, sectores de Cabimas que están hasta 10 horas sin electricidad y en Mara, Guajira y Padilla pueden estar días sin el servicio eléctrico. Dicen que aumentó la demanda, pero cómo puede aumentar si la realidad es que no hay electricidad”, agregó.

A juicio del dirigente de la tolda naranja, en el estado se vive una calamidad con el sistema eléctrico, porque no se hicieron las inversiones necesarias para mantener en óptimas condiciones el servicio.

“Toda está realidad responde a una sola cosa, el sistema eléctrico venezolano se lo llevó el socialismo de Chávez, Maduro y toda su banda. Millones y millones de dólares han sido depositados en los bolsillos rojos de la revolución en nombre del pueblo zuliano y no vemos las obras», aseveró antes de recordar la construcción inconclusa del Parque Eólico de la Guajira, las subestaciones encapsuladas de la CAF, Termozulia, la planta de ciclos combinados en Valmore Rodríguez y el funcionamiento de la planta Ramón Laguna.