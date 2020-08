ANCO envió una carta a Juan Guaidó donde expresan su apoyo a la convocatoria de unidad hecha por el presidente (E) designado por la AN a varios líderes opositores, para así enfrentar el «fraude» y «salvar a Venezuela».

Asimismo desearon que dicho llamado sea el paso que la sociedad democrática le ha solicitado a Guaidó de ejercer a plenitud sus funciones como presidente, y así hacer realidad el cese de usurpación, gobierno de transición, y elecciones libres.

A continuación la carta completa

La Alianza Nacional Constituyente Originaria, ANCO, se dirige al país y al ciudadano Presidente Encargado de la República, Ing. Juan Guaidó Márquez, en ocasión de su propuesta hecha al país para convocar a los venezolanos a una gran jornada democrática y participativa para superar la profunda y grave crisis que agobia a la nación y sus instituciones republicanas.

1.- La Alianza Nacional Constituyente Originaria ANCO recibe con justificado optimismo el anuncio del presidente encargado Juan Guaidó Márquez de convocar a la unidad de todos los factores democráticos del país para superar la grave crisis nacional. Deseamos que este nuevo llamado sea el paso que la sociedad democrática le ha venido solicitando de ejercer plenamente sus atribuciones constitucionales como Presidente de la República para hacer realidad el mantra de tres pasos anunciado y ampliamente apoyado por los venezolanos, del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres y confiables.

2.- El quiebre institucional, confiscación y destrucción del sistema de partidos y del voto como medios de participación y cambio, convertidos en instrumentos para profundizar la hegemonía en el poder de la tiranía, conduce acudir a la participación de los ciudadanos para que expresen su voluntad inapelable y soberana sobre el destino de la patria agonizante, y se contraponga al despropósito hegemónico que la tiranía pretende concretar, mediante un fraudulento proceso electoral en diciembre próximo. Este es fundamentalmente el espíritu de la carta enviada por un nutrido grupo de destacados venezolanos al Secretario General de la OEA, en fecha 16 de Junio de 2020, solicitando una solución humanitaria de carácter electoral, y como lo expresara acertadamente la directiva de la Conferencia Episcopal Venezolana y la directiva de la Conferencia Superior Demócrata Cristiana de Venezuela. Corresponde entonces a los venezolanos como última instancia democrática y constitucional decidir y definir la hoja de ruta para su liberación, mediante una consulta popular plebiscitaria vinculante, establecida en el artículo 70 constitucional, sin la injerencia del CNE como lo permite el Art. 293 #5 Constitucional y con el apoyo de la comunidad internacional.

3.- La convocatoria hecha y el propósito que anima “Convocar al país a expresar su verdadera voluntad a través de un mecanismo nacional e internacional de participación masiva ciudadana” la entendemos en ANCO como la propuesta de celebrar una consulta popular plebiscitaria, donde los venezolanos demuestren su profundo sentir democrático e interés por resolver la crisis lacerante que padece, rescaten la libertad y decidan qué hacer con el país y el régimen que nos desgobierna, y que con una representación calificada de ese pueblo, dueño de la soberanía, acordemos conjuntamente con el gobierno encargado los términos de la ejecución de su mandato, acompañando todo el proceso.

4.- ANCO de manera reiterada ha expuesto y propuesto al país y a la comunidad internacional la consulta popular como el mecanismo constitucional más adecuado en medio de la profunda crisis humanitaria y destrucción institucional de la Republica bajo el lema ¡Que el Pueblo Decida!, razón para solicitar, si así es la esencia de la convocatoria, a que se privilegie la participación protagónica de los ciudadanos, no solo limitada al acto de emitir un voto, sino a participar activamente en el proceso para que su alcance y aporte satisfaga y garantice el supremo interés nacional de superar la crisis que nos agobia por sobre cualquier otra consideración de carácter partidista o sectorial, ajena al sentir de los venezolanos que de alguna manera en estos 20 años de tiranía han sido denunciadas y repudiadas, cuando las mismas han prevalecido sobre el interés supremo de la nación.

5.- ANCO, invoca el derecho de la población a que el mandato de esta consulta sea acatado plenamente por todos los factores relacionados con su decisión, evitando el desacato en el que incurrieron los convocantes de la consulta del 16J del 2017, al decidir solicitar elecciones regionales a cambio de no cumplir con el resultado de esa consulta. De manera que la consulta no puede ser un simple ejercicio de participación política, para superar una crisis de partidos y liderazgos para que todo siga igual o peor a como hasta ahora se encuentra la República, que equivale a perderla definitivamente. La aparición de factores detractores a la convocatoria hecha por el Presidente (E) Guaidó, que la descalifican sin conocer aún el alcance, naturaleza política y técnica de la misma, solo hace el juego a la tiranía con el deseo de que la misma fracase y evitar que el pueblo exprese su voluntad en relación a lo que pasa en el país, sin importar el sufrimiento de millones de venezolanos que claman por su libertad inmediata, y la consulta es un medio para lograrla.

6.- ANCO considera que la convocatoria no solo debe hacerse a un reducido número de individualidades políticas, sino a otros factores intermedios de la sociedad venezolana que trascienden en su accionar libertario a los integrantes y acuerdos de la Asamblea Nacional, que están dispuestos hacerla acatar, y que con honesto y sostenido empeño han venido elaborando propuestas y soluciones a la crisis dentro de un marco de visión nacional, y del urgente y necesario gran cambio al modelo político, administrativo y constitucional del país, que garantice no retrotraernos a etapas dolorosas y criticas vividas y se concrete una verdadera Venezuela con libertad, justicia, progreso y desarrollo nacional. Con la consulta se debe dar inicio al gran cambio que el país urge y exige a su profunda crisis estructural actual.

7.- En esta nueva consulta los venezolanos ordenarán las tareas concretas para la Asamblea Nacional y los tiempos máximos para su ejecución, como la designación de una junta de gobierno de transición y su duración, así como los lapsos para el llamado a elecciones libres y auténticas, estableciendo un mandato claro para los representantes del pueblo. Asimismo la Sociedad Civil deberá tener participación dentro de esa junta de gobierno de transición con representantes claramente identificados. Las preguntas para la población saldrían de los cuatro (4) temas mínimos que ANCO propuso en su propuesta al Gobierno Encargado y publicada para todos los venezolanos el 10 de Agosto de 2020 referidos a : a) La permanencia de Nicolás Maduro Moros en el poder; b) Desmontaje de la Asamblea Nacional Constituyente; c) Designación de una Junta de Gobierno de Transición. d) Autorización del Pueblo a la Comunidad Internacional para garantizar la ejecución del mandato popular. Ver propuesta al gobierno encargado “Que el Pueblo Decida” en: https://ancoficial.blogspot.com/2020/08 … ierno.html).

8.- En ANCO, no queremos que esta convocatoria sea un evento más que fracase e incremente la desesperanza y zozobra insostenible de los venezolanos. De allí nuestro interés de avanzar con ella, garantizando la existencia de los mecanismos de control que hagan que triunfe, no solo en su convocatoria, para la cual ANCO no solo tiene una propuesta de las preguntas a ser consideradas por los venezolanos, sino también en su ejecución a través de una propuesta técnico-electoral que pone a la disposición del Gobierno Encargado para su discusión inmediata. ANCO ha dedicado años a esta propuesta. El éxito de esta consulta no sería un triunfo de nadie en particular, sino de todos los venezolanos si estamos allí para impulsarla, ejecutarla y controlarla. ANCO ha abierto esta propuesta a la nación. Esperamos que el Gobierno Encargado la haya asumido, pero solo será exitosa para ellos y para los venezolanos, si es realizada en los términos de salvar al país íntegramente y no para mantener espacios y vigencia política de unos pocos; por lo que reiteramos el compromiso de privilegiar siempre la participación ciudadana y no avalar conductas contrarias a este propósito.

Finalmente ANCO, reitera su solidaridad con el pueblo de Venezuela en su lucha por la libertad y apoya la convocatoria a una consulta popular que, reiteramos, privilegie el protagonismo ciudadano. Y, hacemos solicitud formal a la Institución Presidencial de la República, ejercida por el Ing. Juan Guaidó Márquez, para que acoja definitivamente esta propuesta electoral de rango internacional, y su gobierno interino introduzca y asuma el liderazgo de este planteamiento a la comunidad internacional, en especial a los países hermanos de la OEA, con el objeto de que en el marco de sus atribuciones constitucionales, junto a la ciudadanía y comunidad internacional logre el pleno restablecimiento del orden constitucional, económico, social y democrático con la participación de todo el pueblo venezolano, lo que representa la salvación del país. Eleve a todas las instancias internacionales esta solicitud y debata el profundo contenido democrático de participación protagónica del pueblo soberano y concrete así el solidario apoyo internacional para su realización concertada y efectiva. Proceda usted señor Presidente a acompañar esta propuesta, como idóneo recurso ciudadano, constitucional, y con toda seguridad contará con el apoyo y participación decidida de las grandes mayorías nacionales, y de la comunidad internacional que igualmente le apoya. Solo de esta manera estaremos salvando la República.

¡Que el pueblo decida!

“En una palabra, mi querido general, yo no conozco más partido de salud, que el de devolver al pueblo su soberanía primitiva para que rehaga su pacto social. Vd. dirá que esto no es legítimo: y yo, a la verdad, no entiendo qué delito se comete en ocurrir a la fuente de las leyes para que remedie un mal que es del pueblo y que sólo el pueblo conoce. Digo francamente que si esto no es legítimo, será necesario a lo menos, y, por lo mismo, superior a toda ley: pero más que todo es eminentemente popular, y, por lo mismo, muy propio de una república eminentemente democrática.”

Alianza Nacional Constituyente Oringinaria

Caracas 21 de Agosto de 2020